Le feste in tavola: i ristoranti per il pranzo del 25, il cenone o il delivery gourmet a domicilio

Natale significa famiglia, tradizioni famigliari e regionali, calore. Ma se uno non ha voglia di cucinare, oppure ha voglia di un cenone gourmet oppure ha semplicemente desiderio di cambiare? Niente paura, ci sono i grandi chef. Che possono accoglierci nei loro ristoranti oppure recapitarci a casa i loro manicaretti riducendo al minimo i nostri sforzi.

Natale stellato quello di Michele Cobuzzi, chef dei ristoranti all'interno dell'hotel Milano Verticale UNA (via Carlo de Cristoforis 6, tel. 0262271), che propone un pranzo di Natale all'osteria contemporanea Vertigo a 85 euro a testa (bevande inculse) a base di grandi classici come l'Insalata russa e il Baccalà mantecato; una cena di San Silvestro nel ristorante fine dining Anima, appena insignito della prima stella Michelin, a 250 euro a testa bevande escluse; e un brunch il 1° gennaio di nuovo al Vertigo per 60 euro a testa con sapori pugliesi affiancati a quelli meneghini.

Natale stellato anche quello di Claudio Sadler (via Cardinale Ascanio Sforza 77, tel. 0258104451), uno dei «classici» meneghini, che a Capodanno prevede un menu di sette portate (tra le quali il Cocktail di ostriche, caviale, cocco e lime e il Rollé di faraona con funghi trombetta, asiago, spuma di patate e tartufo nero pregiato) a 280 euro a persona; chi vuole una situazione più informale può scegliere il vicino bistrot Chic'n Quick (tel.0289503222): Ceviche di gamberi, ricciola, capasanta e vinaigrette di agrumi e Cotechino vaniglia Marco d'Oggiono con zabaione al marsala e puré di ceci a 100 euro. Per Natale fino a oggi si può prenotare online piatti con consegna a casa come i Cappelletti di tre carni (500 grammi) con un litro di brodo di cappone a 50 euro, e varie versioni di Trancio di foie gras da 50 a 110 euro. L'Alchimia (viale Premuda 34, tel. 0282870704) propone con lo chef Giuseppe Postorino due menu per le feste: uno il giorno di Natale a 170 euro (più 100 di abbinamento vino) e uno la notte di Capodanno a 260 euro più 140 di bevande.

Il Natale può essere anche fusion. Da Gong Oriental Attitude (corso Concordia 8, tel. 0276023973), si rispetta la tradizione di un dessert speciale che limited edition per tutto il mese di dicembre: è la Sfera di Natale che simula una palla per addobbare l'albero: mousse al pistacchio di Bronte, inserto di kumquat, biscotto morbido al Marsala. Chi invece preferisce il Giappone può affidarsi al menu delivery di Aji, di proprietà di Iyo Group, che fa capo all'unico nipponico stellato d'Italia. Due i menu: il Bonenkai, disponibile per tutto il mese di dicembre, per festeggiare le feste con colleghi e amici con un percorso a base di Gyoza colorati; e l'Omisoka per la sola serata del 31 dicembre (e prenotabile entro il 30 all'indirizzo https://aji.mi.it/menu?catid=18) a base di Temaki Sushi, preparato a mano dagli stessi commensali.

Torniamo in Italia con la doppia proposta di Tommaso Arrigoni, chef di Innocenti Evasioni (via privata della Bindellina, tel. 0233001882): una convenientissima formula take away per il 24 e 31 dicembre: cinque piatti facilmente rigenerabili (tra cui Gamberi in oliocottura, giardiniera di frutta e verdura, maionese speziata al cassis e Stinco di vitello, salsa ai funghi, purea di sedano e gremolada di mandarino) a 45 euro a persona; e un cenone di San Silvestro con sei portate a 280 euro a persona bevande incluse. Menu di Capodanno pugliese da Ricci Osteria (via Sottocorno 27, tel. 0249705612): Ostrica con spuma al limone, Cavatelli di semola rimacinata in ragù di astice e altre delizie a 120 euro a persone bevande escluse. Sara Preceruti di Acquada (via Villoresi 16, tel. 0235945636) è disponibile solo il 25 dicembre a pranzo;: otto portate dall'entréee al dessert Albero di Natale a 140 euro compresa i vini in abbinamento. Al ristorante Olio (via Bergamo 1910 a Caronno Pertusella, tel 0283620900) lo chef Andrea Marinelli propone per le feste un menu di sei portate con scelta tra carne e pesce a 95 euro a persona bevande escluse.