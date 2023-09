Focus propone lo "Speciale 1943". Documentari su History e la Rai

Per rivedere le immagini e ascoltare i ricordi e le analisi di un evento determinante per le sorti dell'Italia, la televisione offre molti appuntamenti, come giustamente ci si aspetterebbe dall'ottantesimo anniversario dell'8 settembre 1943. Partiamo da Mediaset. Il canale Focus stasera alle 21 propone lo speciale 1943 - L'anno che..., condotto da Tommaso Cerno, curato da Carlo Gorla, con la regia di Roberto Burchielli. Ricostruisce gli avvenimenti militari, politici, economici e sociali che hanno caratterizzato il 1943 e i cui effetti incidono ancora oggi sul Paese. Il racconto porta il pubblico nei luoghi simbolo del '43 attraverso rari materiali d'epoca, oggetti-simbolo, testimonianze dirette e le interpretazione di autorevoli storici, psicologi ed esperti. Fra gli interventi, quelli di Fausto Bertinotti, Giordano Bruno Guerri, Vittorio Sgarbi, Gianni Vattimo, Massimo Cacciari, Gianni Letta, Renzo Arbore, Pupi Avati, Pippo Baudo e Achille Occhetto.

Sui canali di Stato, ovviamente, potete trovare molti documentari su Rai Play e Rai Play Sound come Questo secolo: 1943 e dintorni, uno dei più importanti programmi di approfondimento storico firmati da Enzo Biagi. Oggi, Passato e Presente con il professor Ernesto Galli della Loggia e Paolo Mieli in onda alle 13,15 su Rai 3 e alle 20,30 su Rai Storia. La puntata è dedicata alle trattative tra anglo-americani e governo italiano che durarono fino al 3 settembre. Alle 18,30 dell'8 settembre 1943, attraverso Radio Algeri il generale Eisenhower annunciò l'avvenuto armistizio che in Italia venne reso noto circa un'ora dopo dalla voce di Badoglio dai microfoni dell'Eiar. Invece, al suo debutto stagionale, la terza edizione di Storie contemporanee, il programma con Michela Ponzani e Marco Mondini dedicato alle novità e agli approfondimenti della ricerca storica, si occupa dello sbarco alleato a Salerno e della tenace resistenza tedesca. In onda in seconda serata su Rai Storia, la puntata ripercorre quei 21 giorni di feroci combattimenti. Tra gli intervistati, lo storico Lutz Klinkhammer, autore del ritrovamento del diario di guerra del Secondo Battaglione Panzergrenadier del Primo Reggimento della Divisione Hermann Goering.

Passando a Sky, History Channel alle 21 propone il documentario dedicato a Radio Caterina - La radio della speranza. Racconta l'impresa compiuta da alcuni soldati italiani che si rifiutarono di continuare la guerra a fianco di Hitler e vennero deportati in Germania. All'interno dello Stalag X-B nei pressi di Amburgo, un gruppo di ufficiali costruì una radio clandestina, montata la notte e smontata ogni giorno perché sfuggisse alle perquisizioni, che consentì agli italiani di captare la notizia della capitolazione del Reich. Il documentario, scritto e diretto da David Orlandelli, raccoglie le testimonianze dei reduci Italo Gerlin e Michele Montagano.