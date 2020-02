Francesca Cipriani attacca Valeria Marini: "Non è amica delle donne”

Ospite di Pomeriggio Cinque, Francesca Cipriani ha confessato che l'antico attrito con Valeria Marini non è ancora stato superato e ha attaccato la primadonna del Bagaglino: "Antonella Elia ha sbagliato ma la Marini non è un'amica delle donne".

Secondo i ben informati, le ruggini tra le due esplosive showgirl potrebbero risalire al periodo in cui Francesca Cipriani frequentava Giovanni Cottone. L'uomo era stato precedentemente sposato con Valeria Marini ma le nozze erano poi state annullate dalla Sacra Rota, perché risultava già sposato con un'altra donna. Francesca e Valeria avevano avuto modo di chiarirsi prima all'Isola dei famosi e poi a Domenica Live, ma evidentemente qualcosa poi è andato storto.

Nel salotto pomeridiano di Barbara d'Urso, Francesca Cipriani ha confessato che Valeria Marini continua ad evitarla e cerca di non farsi vedere e fotografare insieme a lei durante gli eventi pubblici ai quali entrambe prendono parte. L'occasione per la soprendente rivelazione è lo scontro - anche fisico - tra Antonella Elia e la Marini al Grande Fratello Vip.

Commentando l'accaduto, Francesca Cipriani è categorica: "Antonella avrà sbagliato ad alzare le mani, ma Valeria non è un’amica delle donne". La bombastica bionda prova a spiegare meglio le sue parole, raccontando quanto avvenuto recentemente tra le due: "Un mese fa eravamo ad un evento Napoli; lei non è scesa dalla macchina fino a che io non sono andata via e non ha voluto fare le foto con me. Lo ripeteva a tutti, che non voleva farsi vedere con me".

Francesca Cipriani, poi, entra nel dettaglio del momento in cui si è comunque trovata faccia a faccia con la Marini: "Quando ci siamo incrociate, ci siamo passate a pochi centimetri di distanza, lei non mi ha salutata". "I fotografi volevano che facessimo le foto insieme e lei ha proprio detto 'assolutamente non con lei'", ha aggiunto sconsolata la Cipriani.

Francesca è rimasta negativamente sorpresa dall'atteggiamento di Valeria, perché credeva davvero che i loro dissidi fossero definitivamente superati: "A me dispiace tanto, perché a L’Isola dei Famosi ci eravamo riappacificate, lei diceva che era mia amica e amica di tutte le donne. Io credevo a questa pace". "Ma forse era una pace non veritiera, sono rimasta molto, molto male", chiosa la Cipriani, delusa ma comunque pungente nei confronti della "rivale".

