Il Frecciarossa riparte verso Parigi. Quattro corse al giorno, 7 ore di viaggio

Erano in tanti ad aspettarlo e dopo 19 mesi di attesa il primo treno Frecciarossa da Parigi è arrivato poco dopo le 14 al binario 4 della Stazione Centrale di Milano. I passeggeri che riempivano il treno, il primo partito ier mattina dalla gare de Lyon di Parigi alle 7:30, si sono guardati intorno un po' stupiti dalla folla, qualcuno ha chiesto anche il motivo di tanta gente ad attendere. Per tutti i passeggeri, la ripresa del traffico tra Parigi e Milano attraverso le Alpi è già normalità, una parentesi che si è chiusa ieri con la partenza dei primi treni francese della SNCF dopo oltre un anno e mezzo di lavori per ripristinare le strutture ferroviarie nella valle della Maurienne, dove una frana aveva interrotto il passaggio dei convogli dalla fine di agosto del 2023. Ad attendere il treno, anche l'ad e direttore generale di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio: «È una giornata importante - ha detto all'arrivo - E'il giorno della ripresa. Noi nel primo anno e mezzo di operatività in Francia abbiamo avuto 1.800 passeggeri al giorno. Frecciarossa si conferma un brand di successo, abbiamo target importanti e questi risultati confermano che la concorrenza fa bene al mercato».

Saranno quattro le corse giornaliere: due partenze da Milano (alle 6:25 e alle 15:53) e due da Parigi (alle 7:30 e alle 15:20) con 1.840 posti complessivi offerti ogni giorno. Il viaggio, il cui costo parte da 35 euro, ha una durata di circa 7 ore e avrà fermate intermedie a Lione, Chambèry, Saint-Jean-de-Maurienne, Modane, Oulx e Torino.