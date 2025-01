Il fuffa-guru si sta facendo uno sdigiunino. Ormai tutti parliamo "IA-taliano"

Ascolta ora 00:00 00:00

BOPPONE Nella lingua colloquiale, canzone molto orecchiabile, ritmata e ballabile, che entusiasma al primo ascolto. Neoformazione ibrida dall'inglese informale bop (bella canzone) con l'aggiunta del suffisso italiano accrescitivo -one.

FUFFA GURU Chi, sfruttando tecniche da imbonitore, organizza e gestisce a scopo di lucro e in modo truffaldino corsi, video, seminari in rete nei quali si pubblicizzano modi facili di fare soldi. Per estensione, esperto, esperta di una certa disciplina che, senza titoli dichiarati o riconoscibili, diffonde idee e interpretazioni, influenzando le comunità che frequentano la rete.

IA-TALIANO Varietà di italiano scritto che caratterizza i testi prodotti da vari tipi di intelligenza artificiale (IA) generativa, come i chatbot capaci di interagire con l'utente per iscritto e a voce, fornendo risposte a specifiche richieste.

«Oggi probabilmente stiamo entrando in un quarto paradigma, che potremmo definire artificiale o robotico o forse meglio algoritmico: la lingua dominante, in questo caso, potrebbe diventare proprio l'IA-taliano (Giuseppe Antonelli, Corriere della sera, 3 dicembre 2023, La Lettura, pag 11).

SDIGIUNINO Spuntino, spezzafame. «Giorgione è considerato il re degli sdigiunini. Per chi lo sapesse, lo sdigiunino è uno snack veloce da preparare ma molto gustoso che serve, per l'appunto, a spezzare la sensazione di fame. In uno dei suoi video virali sui social, il cuoco ha mostrato quello che secondo lui è lo sdigiunino perfetto e ci sono solo quattro ingredienti al di fuori del pane (Edoardo Ciotola, forumagricolturasociale.it, 25 novembre 2023, Notizie italiane).

TRAPPOLA AL MIELE Pratica investigativa o spionistica che prevede l'ingaggio di agenti capaci di sedurre qualcuno per ricattarlo o ottenere informazioni riservate. «Trappola al miele» è presente spesso, nei giornali e nei siti di informazione, come glossa della locuzione inglese ricalcata, honeytrap (o honey trap). Un'attestazione remota di «trappola al miele» si trova nel quotidiano La Stampa del 28 agosto 1984, pag.

10: «Tra gli agenti segreti il tipo Mata Hari resta sempre In voga. Il libro (Dobson Christopher, Payne Ronald, The dictionary of espionage, Harrap, 1984) elenca vari casi di ricatti sessuali («trappola al miele» in gergo), mezzo antico ma sempre efficace».