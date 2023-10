Generazione Z e donne al bivio a tarda sera con Monica Setta

I giovani e le donne: due mondi cui Monica Setta (foto) ha sempre rivolto grande attenzione nel suo lavoro giornalistico e non solo. A questi due mondi, zeppi di storie, amore, fragilità, dolore, problemi, gioie la conduttrice dedica due trasmissioni, che ripartono in questa settimana, entrambe su Raidue. Una è Generazione Z, al martedì in seconda serata, dopo Cattelan: si propone di raccontare la generazione dei giovanissimi di oggi, tra i 12 e i 26 anni. «La trasmissione non è rivolta solo a loro, ma a tutta la famiglia che cerca di capirci di più dei loro ragazzi», spiega Monica Setta che auspica che il programma vada in onda in un'ora meno tarda in modo che possa essere visto da chi la mattina deve andare a scuola, anche se i ragazzi sono abituati a vedere o rivedere i video delle trasmissioni on demand. «I nostri figli - continua Monica (che è in onda anche nel mattino del weekend su Raiuno) - hanno vissuto il terrorismo, la pandemia e la guerra in Ucraina, eppure sono la generazione di quelli che si occupano della emergenza climatica mondiale e vivono di valori essenziali come la condivisione e la sostenibilità». In ogni puntata i giovani si confrontano con i genitori e ci sarà pure un'intervista a un volto emergente del cinema o della tv under 26.

Il secondo programma (domani, sempre in tarda serata, su Raidue e da settimana prossima al mercoledì) è Storie di donne al bivio, che prosegue l'esperimento di questa estate, in cui le ospiti raccontano in maniera semplice e delicata i bivi della loro vita. Tre protagoniste ogni puntata.

In quella di domani ci saranno Alba Parietti, Simona Izzo e Laura Ravetto