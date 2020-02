Gf Vip, Adriana Volpe furente contro Zequila: "Io lo faccio nero"

La presunta liaison tra Adriana Volpe e Antonio Zequila continua a tenere banco all'interno della Casa. Da un lato c'è l'attore, che continua a sbandierare di aver avuto una breve frequentazione con la Volpe, quando questa era una modella appena 18enne. Dall'altro, Adriana smentisce categoricamente qualunque coinvolgimento sentimentale e ammette solamente una conoscenza in amicizia a quei tempi, confermando che Zequila fosse un bel ragazzo.

Questo fatto è stato portato alla luce qualche settimana fa ma ciclicamente torna di attualità nella Casa. Nel weekend è stato proprio Antonio Zequila a parlarne con Andrea Denver, il più grande amico di Adriana Volpe dentro la Casa. È stato inevitabile che il modello ne parlasse con la conduttrice, soprattutto per metterla in guardia da un possibile caso che potrebbe essere trattato durante la diretta di questa sera. Ai due si è aggiunto anche Patrick, grande amico di Adriana e di Andrea ed è a lui che i due hanno raccontato in maniera più dettagliata i fatti avvenuti poche ore prima in giardino durante una discussione con Antonio Zequila.

" Gli ho detto: 'Hai sbagliato a dire una cosa del genere sulle donne perché sei risultato maschilista' ", ha detto Andrea Denver a Patrick nel raccontare quanto accaduto con Antonio Zequila. L'attore, stando al racconto del modello, si sarebbe alterato e avrebbe risposto con toni molto accesi: " No io non sono maschilista, parlavo in amicizia. " La discussione è continuata, con Andrea Denver che avrebbe rimproverato Antonio Zequila, molto più grande di lui, di non avere un comportamento galante con le donne, perché fa paragoni e le considera quasi dei trofei, delle tacche sul muro delle conquiste.