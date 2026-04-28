Fra Giambellino e Lorenteggio passeggiate guidate e gratuite

Per conoscere i quartieri Giambellino e Lorenteggio, tra chiese storiche e orti che creano comunità, l'occasione è data dalle visite guidate e gratuite del progetto Dietrolangolo 2.0 promosso dall'associazione Interessi metropolitani abbinate agli spettacoli itineranti della compagnia "Servo Muto". Oggi dalle 18 alle 20, ritrovo alla chiesetta di San Protaso, via Lorenteggio 31 (punto di arrivo M4 fermata Gelsomini). L'intento del progetto è quello di far crescere la consapevolezza dei valori identitari dei quartieri, coinvolgendo associazioni e abitanti oltre a valorizzare alcune zone di Milano. Si invita a guardare Milano da vicino, attraversando a piedi uno dei quartieri più affascinanti e stratificati. L'itinerario è arricchito da incontri speciali e ad ogni partecipante verrà consegnato il libretto guida del quartiere che approfondisce la sua storia e i suoi principali punti di interesse.

Emergeranno le storie di chi abita il quartiere come quella del Ristorante Ruben, dove chi non può permettersi un pasto per sé e la sua famiglia, può averlo pagando un solo euro. Oppure il LAC - laboratorio antropologico di cucina una scuola dove ogni sera va in scena una gastronomia diversa e in un mese si fa praticamente il giro del mondo: si cucina, si chiacchiera e si crea comunità.

Interessante anche il Social lab, un laboratorio creativo di moda che dalla pandemia ha aperto le porte agli abitanti che qui si ritrovano per lavorare all'uncinetto, a maglia ma soprattutto per conoscersi e agganciare nuove amicizie.

Le prossime date: 6 e 21 maggio; 9,17 e 25 giugno.