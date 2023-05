Il giorno dell'aperitivo: Milano è sempre da bere

Cosa c'è di più milanese dell'aperitivo? È quindi quasi un secondo Sant'Ambroeus quello che si celebra domani con il World Aperitivo Day, che porta in giro per il mondo l'abitudine cittadina di far precedere la cena da un drink (possibilmente ben fatto) e qualche stuzzichino (sperabilmente di qualità).

Inutile dire che Milano si prepara a una raffica di eventi per questa celebrazione, che sconfina inevitabilmente nel fine settimana. L'evento principale è l'Aperitivo Festival, kermesse che si svolge da domani a domenica al Nhow Hotel di Milano, via Tortona 35 e che tracima in molte altre location del quartiere a più alta concentrazione di design della città.

Si parte domani alle 17, quando tutti gli spettatori che avranno acquistato il biglietto «all inclusive» potranno visitare e assaggiare l'itinerario di degustazione articolato in oltre 20 postazioni dedicate agli abbinamenti di molti tra i più noti brand del settore. Il percorso esperienziale proseguirà per tutto il weekend, con tasting, masterclass, talk e molteplici occasioni di intrattenimento musicale. Domani alle 19 (e sabato alla stessa ora) presso il Tortona District, si terrà la performance dei Food Ensemble, un'esperienza multisensoriale che fonde l'arte della cucina con la musica elettronica. Sempre domani al Magna Pars dalle 18 ecco l'«Aperitivo Olfattivo»: una rivisitazione di famosi cocktail milanesi e internazionali attraverso le fragranze del laboratorio di profumi «LabSolue». Sabato alle 17 al Nhow Hotel ecco l'«Aperitivo della Sciura» in compagnia delle Magnifiche Perennial, la coppia di influencer celebri negli ambienti mondani meneghini. E domenica alle ore 18 sempre al Nhow Hotel ecco l'«Astro-Aperitivo» dell'astrologo Massimo Giannone. Nei tre giorni lo Chef Daniel Canzian, all'interno del corner Carrefour, proporrà un Welcome Aperitivo con quattro esclusive ricette realizzate tenendo d'occhio la tradizione enogastronomica italiana.

Spazio all'aperitivo italiano anche da Zaìni Milano, uno dei pochi locali in città ad avere una carta dedicata a questo momento della giornata, carta che punta all'esaltare il godimento e non il mero consumo e quindi con bevarage selezionati e un food pairing all'altezza. I cocktail sono messi a punto da Flavio Angiolillo, uno dei più bravi e noti bartender che volteggiano in città e le tartine di accompagnamento sono state studiate da una chef e vengono sempre composte al momento. Niente patatine in busta e bevande industraili, quindi. Qui Spirito Autoctono, di cui è appena stata presentata la guida 2023 edita da Touring, proporrà due masterclass della durata di 40 minuti, domani e sabato alle 18 nello spazio di viale Piave 17. Infine in occasione del WAD Spica Taste of the World, il ristorante tuttomondista di chef Ritu Dalmia, presenterà domani la nuova drink list dell'estate 2023.