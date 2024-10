"Gormiti" a metà tra cartoon e ragazzi in carne e ossa

Ascolta ora 00:00 00:00

Intanto, una delle protagoniste è femmina. E, questo, è già un motivo valido per proporre ai vostri bambini la serie. Soprattutto se i vostri figli maschi giocano o hanno giocato con questi piccoli mostri di plastica che riempiono le camerette e svuotano le vostre tasche. Stiamo ovviamente parlando dei Gormiti, gli spiriti guerrieri provenienti dal pianeta Gorm che planano sulla Terra in cerca dei prescelti (scion), quattro ragazzi qualunque che si trasformano in eroi per salvare l'universo dal malvagio Lord Graven. Dopo tanti cartoni animati, arriva per la prima volta in tv la versione live-action, cioè con attori in carne e ossa. Con un connubio particolare: il set vero unito agli effetti speciali in Cgi.

La serie, intitolata Gormiti The New Era, si rivolge al target kids e preteen e verrà trasmessa su Raidue dal 28 ottobre, dal lunedì al venerdì alle 18.50, in boxset su RaiPlay e da lunedì 4 novembre, tutti i giorni alle 8.10 e 18.20, su Rai Gulp.

Ideata soprattutto per creare interesse tra i piccoli per la nuova collezione di giocattoli, l'azienda produttrice Giochi Preziosi ne ha affidato la realizzazione al maestro dei prodotti per bambini, Iginio Straffi, il papà delle Winx (foto).

Presentate in anteprima l'altra sera a Milano, le puntate di sicuro riusciranno a stupire i vostri bambini grazie alla tecnologia modernissima. In più cercano di trasmettere - in linea con la tradizione della produzione Raimbow di Straffi - alcuni messaggi positivi come l'amicizia tra ragazzi, la fiducia negli altri, l'aiuto reciproco e il coraggio che permette di superare le sfide.

Straordinarie le location dove sono state girate, soprattutto nelle Marche, dentro le stupende Grotte di Frasassi (che meritano una visita) e il Tempio del Valadier, e poi anche nel borgo fantasma di Craco, in provincia di Matera e a Roma: paesaggi italiani per una serie, girata direttamente in inglese, che andrà in tutto il mondo. I giovanissimi attori del cast principale sono Federico Cempella (Zane), Millie Fortunato Asquini (Skye), Francesco Petit (Carter), Robel Tesfamichael (Glen) e Claire Palazzo (Myridell).