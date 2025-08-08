Chi è Valerio Pastore il compagno di Alessandra Amoroso

Non poteva che concludersi con una proposta di nozze l'incredibile anno di Alessandra Amoroso. La cantante salentina compirà 39 anni il 12 agosto e come regalo, oltre alla nascita della sua prima figlia, Penelope, ha ricevuto una romantica proposta di matrimonio dal fidanzato, Valerio Pastore. La ciliegina sulla torta di un anno ricco di emozioni e momenti di grande felicità per lei. Il video del fidanzato che si inginocchia poco fuori dal palco per chiederle la mano è diventato virale sui social network e in rete e la curiosità sulla vita privata di Valerio Pastore si è scatenata.

Valerio Pastore è al fianco di Alessandra Amoroso da ormai due anni. Lontano dai riflettori per scelta e forse anche per carattere, il compagno della cantante non ama apparire e ha sempre mantenuto un basso profilo. La sua pagina Instagram è rigorosamente privata e in rete non si trovano foto personali se non le poche condivise da Alessandra Amoroso sui suoi canali social.

Chi è il fidanzato di Alessandra Amoroso

Nato il 6 agosto 1994 a Eboli, in provincia di Salerno, Valerio Pastore ha 31 anni, vive a Olevano sul Tusciano in Campania e lavora come tecnico del suono e videomaker. Alessandra Amoroso e Valerio si sarebbero incontrati per la prima volta proprio durante un evento e per questioni professionali si sarebbero rivisti in diverse occasioni prima di iniziare a frequentarsi. Nel 2021 Pastore aveva ringraziato pubblicamente la cantante nata nella scuola di Amici per avere parlato dell'importanza delle maestranze del mondo dello spettacolo. Poi, nel 2023, alcune riviste di gossip avevano pubblicato gli scatti della coppia insieme al supermercato; immagini che parlavano più di una convivenza che di una frequentazione. Nell'estate dello stesso anno Alessandra e Valerio vennero paparazzati spesso insieme in vacanza e poi a Roma, alimentando le voci di una storia importante tra loro. L'annuncio della gravidanza arrivato lo scorso marzo ha confermato che tra Amoroso e Pastore il sentimento è andato oltre la passione iniziale e la grande sintonia.

Nonostante gli otto anni di differenza Valerio Pastore - che oggi lavora nel backstage dei concerti di Amoroso - ha scelto di fare un passo importante, chiedendo la mano della cantante che, dopo il parto, dovrà organizzare il matrimonio.