Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini, coppia al capolinea: "Avvocati già al lavoro"

Il matrimonio tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini è arrivato al capolinea. Due anni dopo le nozze civili celebrate a Napoli la coppia si sarebbe detta addio e in un clima tutt'altro che sereno. La notizia bomba è stata data in esclusiva da Gabriele Parpiglia, che riferisce di una crisi iniziata tempo fa e culminata con le pratiche di divorzio. Manca ancora la conferma ufficiale da parte di Cecchi Paone e Antolini ma sui profili social dei due coniugi sono sparite le foto di coppia, segnale inequivocabile che la crisi c'è e che la separazione sarebbe reale. Secondo quanto rivelato da Parpiglia nella sua newsletter il divorzio si preannuncia un braccio di ferro e i legali sono già all'opera: Cecchi Paone sarà assistito da un avvocato di Napoli, mentre Simone Antolini si affiderà a un legale di Milano.

La storia tra Cecchi Paone e Antolini

" Protagonisti di uno dei reality più seguiti della televisione italiana, sposati con una cerimonia da favola in una delle location più belle d'Italia. Applauditi, criticati, amati, odiati e mai, dico mai, passati inosservati: una differenza d'età che ha fatto discutere tutti" , riferisce Parpiglia, citando la partecipazione di Cecchi Paone e Antolini all'Isola dei famosi nel 2023. Nonostante le critiche e l'attenzione mediatica il conduttore e il compagno avevano addirittura pensato ad allargare la famiglia, adottando un figlio. " Adottare un bambino con il mio compagno Simone? Lo farei subito. Immediatamente, ma purtroppo qui in Italia non si può ", aveva detto Cecchi Paone prima delle nozze.

La crisi nel 2024 e il silenzio della coppia

Nonostante i buoni propositi, già nella primavera del 2024 la coppia aveva vissuto una prima difficile crisi dovuta a divergenze politiche. Alessandro Cecchi Paone lo aveva confessato durante un'ospitata in radio nel programma "La Zanzara" di Giuseppe Cruciani. Il divulgatore scientifico aveva confessato: "Io e lui in questo momento dormiamo insieme, ma girati dall'altra parte, completamente di spalle. Non ci parliamo quasi più" . Sollecitato dalle domande più personali di Cruciani, Cecchi Paone aveva aggiunto: " Il mio compagno mi ha rovinato. Questa è la nostra prima vera grande crisi matrimoniale ".

Al momento Cecchi Paone e Antolini hanno scelto la via del. Simone si trova all'estero insieme alla figlia Melissa, nata da una precedente relazione, ma è probabile che nelle prossime ore entrambi si espongano sulla notizia.