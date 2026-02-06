Iannone ed Elodie, la rottura a causa di un ultimatum

Si torna a parlare di Andrea Iannone ed Elodie, che in quest'ultimo periodo stanno facendo impazzire gli amanti dei gossip, generando non pochi interrogativi. Che i due abbiano ormai preso strade diverse è cosa nota, ma ancora non se ne conoscono le ragioni. Entrambi avrebbero già cominciato a frequentare altre persone: Iannone è stato visto con Rocìo Munoz Morales, fresca di rottura dall'attore Raoul Bova, mentre Elodie si sarebbe avvicinata alla sua ballerina e amica Franceska Nuredini.

Elodie e Andrea Iannone, come si è arrivati alla rottura?

A fornire qualche risposta è stato il settimanale Oggi, che ha parlato di ultimatum. La relazione fra il motociclista e la cantante stava proseguendo senza particolari problemi, i due stavano insieme da qualche anno, quando c'è stato un forte scossone. Secondo indiscrezioni, Andrea Iannone avrebbe desiderato avere una famiglia. Qualcosa che, invece di avvicinare Elodie, l'avrebbe allontanata. La cantante, infatti, non si sarebbe sentita pronta a diventare moglie e madre. L'ultimatum da parte di Iannone avrebbe messo fine alla loro relazione e i due si sono irrimediabilmente allontanati.

"La cantante romana, secondo persone a lei vicine, in questo periodo avrebbe solo voglia di leggerezza e di tempo da dedicare a sé stessa", fa sapere il settimanale. Iannone starebbe quindi frequentando la Morales, mentre Elodie avrebbe trovato quella leggerezza in Franceska.

"Elodie e la ballerina Franceska Nuredini sono ormai inseparabili e la loro 'amicizia speciale' si consolida ogni giorno di più. La bionda Franceska trascorre infatti sempre più tempo nella lussuosa casa milanese della cantante e non c'è uscita pubblica in cui le due non appaiono l'una al fianco dell'altra", spiega ancora Oggi.