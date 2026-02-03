Kim Kardashian e Lewis Hamilton insieme, fuga romantica a Londra: il jet, la spa e la cena privata

Kim Kardashian e Lewis Hamilton si frequentano. No, non si tratta di un semplice rumor perché la coppia è stata avvistata da più persone a Londra durante quello che la stampa britannica ha definito a tutti gli effetti un "weekend romantico". Il tabloid The Sun ha riportato in esclusiva mondiale molti dettagli della fuga amorosa che il pilota di F1 e l'imprenditrice americana si sono concessi alla fine di gennaio.

Jet, elicotteri e guardie del corpo

Kim Kardashian e Hamilton avrebbero soggiornato nell'esclusivo country resort Estelle Manor nei Cotswolds, dove le suite possono costare anche mille sterline a notte. L'ex moglie di Kanye West sarebbe arrivata da Los Angeles a bordo del suo jet privato con ben otto valigie e due guardie del corpo a proteggerla. Subito dopo nel parco del resort sarebbe atterrato l'elicottero di Lewis, anche lui scortato da una bodyguard. "Secondo fonti interne, la coppia condivideva una stanza nella parte principale della casa", fa sapere il tabloid inglese.

La spa, il massaggio e la cena privata

Subito dopo il loro arrivo la coppia si sarebbe concessa un momento di relax usufruendo dell'elegante spa del country club di Witney, nell'Oxfordshire, prima di cenare insieme in una sala privata riservata a posta per loro lontano da occhi indiscreti. "Avevano prenotato un massaggio di coppia e avevano a disposizione tutti i servizi solo per loro due.Tutto è stato tenuto molto segreto: era chiaro che volevano avere un po' di tempo solo per loro due", riferisce ancora la stampa britannica. Sia Kim che Lewis sono stati ben attenti a non condividere sui social nessuna foto ma molte persone li hanno visti nel resort anche se i due hanno provato a depistare i curiosi. Dopo avere trascorso insieme la notte, Hamilton e Kim Kardashian avrebbero lasciato il resort insieme a bordo della stessa vettura: "Mentre Lewis usava le porte anteriori, Kim è stata fatta uscire da un'uscita laterale ma non si poteva non notare che era lei: aveva con sé circa otto valigie con il suo nome stampato su un lato. Una delle sue guardie del corpo trasportava la sua enorme borsa Birkin".

Una lunga conoscenza

Kim Kardashian e Lewis Hamilton si conoscono da oltre dieci anni. Dopo essere apparsi insieme ai rispettivi compagni, Kanye West e Nicole Scherzinger, nel 2014 ai GQ Men of the Year Awards a Londra ed essersi fatti fotografare insieme a numerosi eventi negli anni successivi, Lewis era diventato amico di Kanye tanto da frequentare la casa di Kim e del rapper spesso.

Il pilota e l'imprenditrice non hanno mai avuto una relazione, ma negli States già si parlava di un fantomatico flirt dopo che i due erano stati avvistati alla festa, che l'attrice Kate Hudson ha organizzato a casa sua per accogliere il 2026.