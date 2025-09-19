Mara Venier esclude Katia Ricciarelli da Domenica in: "Attacco durissimo"

Una scelta dolorosa ma netta. Mara Venier, volto storico di Domenica In, ha deciso di escludere Katia Ricciarelli dalla prima puntata della nuova stagione del programma, interamente dedicata alla memoria di Pippo Baudo. Una puntata speciale che celebra il “re dei conduttori”, scomparso di recente, alla quale Ricciarelli – ex moglie di Baudo – non è stata invitata.

Il motivo dell'esclusione

La decisione arriva dopo la lunga e discussa intervista rilasciata da Katia Ricciarelli a Verissimo, nella quale il celebre soprano ha rivolto accuse durissime a Dina Minna, storica segretaria e collaboratrice di Pippo Baudo. Secondo Ricciarelli, Dina avrebbe isolato Baudo negli ultimi anni di vita e non sarebbe stata degna della parte di eredità lasciatale.

Un attacco che ha sollevato polemiche e, a quanto pare, ha lasciato il segno anche in Mara Venier, che ha spiegato la sua posizione all’ANSA: " Voglio molto bene a Katia, l’ho accompagnata alla camera ardente. Non sono dispiaciuta per il fatto che sia andata a Verissimo, ma per le cose che ha detto. Pippo non avrebbe voluto tutto questo ".

Il sostegno a Dina Minna

La conduttrice si è schierata apertamente in difesa di Dina Minna, sottolineando il legame profondo che l’ha sempre unita a Baudo: " Ho un grande affetto per Dina, trovo che si meriti tutto e che giustamente Pippo abbia pensato a lei ", ha detto Venier. E ha aggiunto: " Non sono d’accordo sul fatto che Dina lo avesse allontanato da tutti: chiamavo Dina e lui mi richiamava, o interveniva in collegamento. Pippo aveva rapporti con chi voleva averli ".

Gli ospiti dello speciale

Nonostante l’assenza di Ricciarelli, la puntata speciale di Domenica In vedrà

la partecipazione di numerosi personaggi legati a Pippo Baudo, tra cui