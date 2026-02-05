Nicolò Zaniolo, nozze a sorpresa. Chi è la moglie Sara Scaperrotta

Con una cerimonia a sorpresa e nel riserbo più totale Nicolò Zaniolo e Sara Scaperrotta si sono giurati amore eterno. L'attaccante dell'Udinese e la storica compagna si sono sposati a Moruzzo, sulle colline di Udine, ufficializzando l'unione solo a cose fatte.

Le nozze segrete

Nelle scorse ore il calciatore, 25 anni, ha condiviso sui suoi canali social le prime foto del matrimonio e del ricevimento, al quale hanno partecipato i familiari e solo pochi intimi. Le immagini, tutte rigorosamente in bianco e nero, raccontano di nozze intime e semplici rese speciali dalla presenza del figlio Tommaso, nato nel 2021. Nonostante la proposta fosse stata più social che mai - con tanto di foto e video dell'anello e della sorpresa fatta dallo sportivo alla fidanzata sulle rive dell'Arno a Firenze lo scorso marzo - Zaniolo e Sara hanno scelto di tenere segreta la data delle nozze e i preparativi e hanno festeggiato con i follower solo dopo essersi detti "sì, lo voglio".

Chi è Sara Scaperrotta

Le nozze tra Zaniolo e Sara Scaperrotta arrivano dopo otto anni di relazione vissuta tra alti e bassi. Classe 1998, romana, Sara una influencer molto seguita sui social network. Laureata in Scienze della moda e del costume presso la Sapienza di Roma, lavora nel mondo del fashion da anni. Nel 2018, quando iniziarono a frequentarsi, la storia tra Sara e Zaniolo salì agli onori della cronaca rosa ma un anno dopo - quando l'influencer era in attesa del loro primo figlio Tommaso - Zaniolo fece un passo indietro e la coppia si separò. In quel periodo Zaniolo finì al centro di molti pettegolezzi per i presunti flirt con Chiara Nasti e Madalina Ghenea e il suo rendimento in campo peggiorò. Dopo due anni di separazione, nel 2023, Zaniolo e Scaperrotta si sono riavvicinati e hanno ripreso la loro storia da dove si era interrotta.

Rientrato in Italia dopo l'esperienza in Turchia nel Galatasaray di Mauro Icardi, il calciatore ha deciso di costruirsi un futuro solido, chiedendo la mano della compagna, a marzo 2025, e annunciando l'arrivo del secondo figlio, che dovrebbe nascere entro la fine della primavera.