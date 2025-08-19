Nuovo amore per Elisabetta Canalis? Chi è Alvise Rigo, ex fiamma di Michelle Hunziker

Dopo tanti addii l'estate 2025 regala anche nuovi amori come quello che sembra essere nato tra Elisabetta Canalis e Alvise Rigo. L'ex velina di Striscia la notizia e l'ex rugbista prestato al cinema e alla televisione si starebbero frequentando a Los Angeles lontano dagli occhi indiscreti della stampa scandalistica italiana. Eppure gli addetti ai lavori assicurano che ci sono stati " incontri e strani movimenti " in California e anche dai profili social dei diretti interessati arrivano conferme sul flirt.

Le foto insieme a Elisabetta Canalis

La scintilla tra Elisabetta Canalis (che ha da poco concluso la storia con il campione di kick boxing Georgian Cimpeanu) e Alvise Rigo sarebbe scoccata grazie alla partecipazione al nuovo reality di Netflix "Physical Italia", programma di forza e resistenza al quale hanno partecipato nelle scorse settimane insieme ad altri personaggi famosi. Tra i due sarebbe scattato un feeling inatteso, complice anche la passione comune per gli sport, tanto da spingere Alvise a volare negli States, dove vive l'ex velina, per approfondire la conoscenza. Attraverso le storie del suo account Instagram l'ex rugbista ha pubblicato numerose foto e alcuni video della sua vacanza a Los Angeles e in alcuni scatti si vedono non solo il cane di Elisabetta Canalis ma persino lei, immortalata sul pontile di Santa Barbara. Non solo. La coppia sta trascorrendo una breve vacanza insieme al Sequoia and Kings Canyon National Parks e la conferma arriva dalle foto identiche pubblicate sui loro canali social.

Chi è Alvise Rigo

Veneziano classe 1992, Alvise Rigo è un ex rugbista che ha militato in squadre come Valsugana, Lazio Rugby e Petrarca Rugby. Dopo avere concluso la carriera sportiva, Alvise si è trasferito a Milano per fare il modello e lavorare come personal trainer. Il debutto in televisione è arrivato grazie ad Antonella Clerici che, nel 2020, lo ha voluto come accompagnatore al Festival di Sanremo di Amadeus. L'anno successivo Milly Carlucci lo ha scelto come concorrente di Ballando con le stelle e proprio negli studi Rai si è innamorato della sua maestra di ballo, Tove Villfor, con la quale ha avuto una breve relazione. Nel 2022 ha partecipato a una puntata di Celebrity Chef con Alessandro Borghese e l'anno successivo ha debuttato in tv come attore, entrando nel cast della fiction "Che Dio ci aiuti" e recitando, successivamente, nel film "Nuovo Olimpo" di Ferzan Özpetek e ne "La stanza accanto" di Pedro Almodóvar.