Stefano De Martino e Gilda Ambrosio a cena: “Come una coppia collaudata”

Nel mondo dei gossip si torna a parlare di Stefano De Martino e Gilda Ambrosio. Il conduttore di "Affari Tuoi" e la stilista napoletana si conoscono e si frequentano da molti anni, ma nell'ultimo periodo la loro amicizia sembra essersi trasformata in amore e le foto della coppia a cena in un elegante ristorante di Milano - scattate dai fotografi della rivista Oggi - lo confermerebbero.

L’amicizia “speciale”

Il nome di Gilda Ambrosio, designer napoletana, è stato spesso accostato a quello di Stefano De Martino, ma oggi il ruolo della bella campana sembra essere decisamente cambiato rispetto al passato. Secondo gli esperti di gossip Gilda non sarebbe più solo un'amica "speciale" - come l'ha definita spesso Stefano De Martino - bensì una vera e propria fidanzata. Dopo la morte del padre di Stefano, Enrico, Gilda gli è rimasta accanto, sostenendolo nel doloroso lutto, e questo avrebbe creato un legame ancora più profondo tra loro. Lo scorso dicembre Gabriele Parpiglia aveva svelato di averli incontrati casualmente per strada e che le parole di affetto e i nomignoli usati tra loro oltre ai gesti intimi lasciavano pochi dubbi sulla frequentazione. Gesti molto simili a quelli immortalati dai fotografi di Oggi durante l'ultimo weekend.

La serata romantica

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio sono stati paparazzati a cena da soli in un noto ristorante di lusso di Milano. La rivista descrive la serata del conduttore e della designer come quella di una normale coppia di innamorati: "Stefano passa a prendere sotto casa la sua Gilda in auto. Lei in abito da sera color panna adornato con maliziose piume di struzzo e una giacca di pelle nera. Le loro mani si sfiorano più volte, gli sguardi si incrociano teneramente. Insomma, si comportano come una coppia collaudata". Gilda e Stefano si sono recati in un ristorante stellato in centro e al tavolo non sono mancati i gesti d'affetto.

"Poi, a fine cena, scompaiono nella notte", conclude Oggi. La notizia della presunta frequentazione, però, non stupisce chi conosce bene De Martino e Ambrosio, che avrebbero già avuto una storia molti anni fa, tramutatasi poi in amicizia.