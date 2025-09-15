Abbonati
In evidenza
Gossip

Totti, Noemi e il mistero dell’anniversario: ecco cosa non torna

L'ex capitano della Roma ha festeggiato tre anni d'amore con la nuova compagna, ma qualcosa nella data non torna

Totti, Noemi e il mistero dell’anniversario: ecco cosa non torna
00:00 00:00

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno appena celebrato il loro anniversario con una serata da sogno in un lussuoso albergo romano: suite da 9 mila euro a notte, borsa di Hermès in regalo e una torta con la scritta “Buon anniversario”. Un momento da favola che però ha riacceso una domanda: davvero sono “solo” tre anni d’amore?

Cosa aveva detto Totti dopo la rottura con Ilary

Subito dopo la separazione da Ilary Blasi, Totti aveva cercato di chiarire i tempi della sua nuova relazione: "La nostra storia è iniziata dopo Capodanno e si è consolidata a marzo 2022. Non sono stato io a tradire per primo". Una dichiarazione che, all’epoca, puntava a spezzare l’accusa di essere stato lui il primo a voltare pagina.

Una data sospetta

Eppure la coppia ha scelto di festeggiare l’anniversario a settembre, precisamente il 13. Se i calcoli sono corretti, questo significherebbe che la loro relazione sarebbe iniziata non a gennaio 2022, come sostenuto in precedenza dai due, ma già a settembre 2021, come ipotizza l'esperto di gossip Giuseppe Candela sulle pagine di Chi. Una tempistica che cambia tutto. Perché il famoso incontro tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino – il “caffè” al centro di tante supposizioni – risale all’11 ottobre 2021, ovvero dopo questa nuova possibile data d’inizio tra Totti e Noemi.

Le date riscrivono la storia

In una separazione dove i (presunti) tradimenti hanno avuto un peso centrale, le date non sono un dettaglio. Se l’anniversario fosse davvero legato a settembre 2021, vorrebbe dire che Totti avrebbe conosciuto e iniziato a frequentare Noemi prima di quanto raccontato pubblicamente. E questo, inevitabilmente, riscriverebbe le dinamiche della rottura con Ilary Blasi, sollevando nuovi dubbi su chi abbia realmente tradito per primo.

Verità o strategia? Il giallo continua

È possibile che la coppia abbia scelto una data simbolica, non necessariamente legata all'inizio ufficiale della relazione.

Oppure che i tre anni festeggiati siano in realtà quattro, e che si stia cercando di tenere celato l’effettivo inizio di una storia che, a quanto pare, ha origini meno recenti del previsto. In un divorzio che ha appassionato l’Italia e diviso l’opinione pubblica, anche un anniversario può diventare un nuovo tassello in un puzzle ancora lontano dall’essere completato.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica