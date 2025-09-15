Totti, Noemi e il mistero dell’anniversario: ecco cosa non torna

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno appena celebrato il loro anniversario con una serata da sogno in un lussuoso albergo romano: suite da 9 mila euro a notte, borsa di Hermès in regalo e una torta con la scritta “Buon anniversario”. Un momento da favola che però ha riacceso una domanda: davvero sono “solo” tre anni d’amore?

Cosa aveva detto Totti dopo la rottura con Ilary

Subito dopo la separazione da Ilary Blasi, Totti aveva cercato di chiarire i tempi della sua nuova relazione: " La nostra storia è iniziata dopo Capodanno e si è consolidata a marzo 2022. Non sono stato io a tradire per primo ". Una dichiarazione che, all’epoca, puntava a spezzare l’accusa di essere stato lui il primo a voltare pagina.

Una data sospetta

Eppure la coppia ha scelto di festeggiare l’anniversario a settembre, precisamente il 13. Se i calcoli sono corretti, questo significherebbe che la loro relazione sarebbe iniziata non a gennaio 2022, come sostenuto in precedenza dai due, ma già a settembre 2021, come ipotizza l'esperto di gossip Giuseppe Candela sulle pagine di Chi. Una tempistica che cambia tutto. Perché il famoso incontro tra Ilary Blasi e Cristiano Iovino – il “caffè” al centro di tante supposizioni – risale all’11 ottobre 2021, ovvero dopo questa nuova possibile data d’inizio tra Totti e Noemi.

Le date riscrivono la storia

In una separazione dove i (presunti) tradimenti hanno avuto un peso centrale, le date non sono un dettaglio. Se l’anniversario fosse davvero legato a settembre 2021, vorrebbe dire che Totti avrebbe conosciuto e iniziato a frequentare Noemi prima di quanto raccontato pubblicamente. E questo, inevitabilmente, riscriverebbe le dinamiche della rottura con Ilary Blasi, sollevando nuovi dubbi su chi abbia realmente tradito per primo.

Verità o strategia? Il giallo continua

È possibile che la coppia abbia scelto una data simbolica, non necessariamente legata all'inizio ufficiale della relazione.

Oppure che i tre anni festeggiati siano in, e che si stia cercando di tenere celato l’effettivo inizio di una storia che, a quanto pare, ha origini meno recenti del previsto. In un divorzio che ha appassionato l’Italia e diviso l’opinione pubblica, anche un anniversario può diventare un nuovo tassello in un puzzle ancora lontano dall’essere completato.