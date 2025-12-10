Accordo tra il Ministero dell’Istruzione e la Fondazione Artemisia per Formazione, Salute e Lavoro dei giovani

In un momento storico di evoluzione e progresso verso un'educazione che pone al centro la salute e la preparazione al mondo del lavoro, è stato siglato ieri il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Istruzione e del Merito e la Fondazione Artemisia ETS. L'accordo è stato formalizzato dal Ministro, Professor Giuseppe Valditara, e dalla Presidente della Fondazione, Dottoressa Mariastella Giorlandino, con l'obiettivo primario di avviare una collaborazione strategica.

Tale sinergia è volta a implementare percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro e una serie di iniziative di sensibilizzazione e informazione, focalizzate sulla tutela della salute fisica e psico-sociale degli studenti e delle studentesse. Questa collaborazione si concretizza attraverso il progetto FSL, acronimo di Formazione, Salute, Lavoro, promosso dalla Fondazione Artemisia per mezzo dell'unità di education, Artemisia Accademy, diretta dalla Dottoressa Elena Pollari. L'iniziativa si allinea perfettamente con le Linee guida del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'insegnamento dell'educazione civica. Il cuore del progetto risiede nel mettere i giovani in una posizione di assoluta centralità, adottando un approccio interattivo e inclusivo che li rende attori principali nel percorso di valorizzazione dei loro talenti e delle loro potenzialità individuali.

Il Protocollo d'Intesa, in linea con la visione del Ministro Valditara, mira a promuovere un percorso educativo completo che coltivi il senso civico, il rispetto delle norme sociali, la capacità di costruire relazioni sane e l'adozione di corretti stili di vita. La Fondazione Artemisia ha espresso vivo ringraziamento al Ministro per la sensibilità e l'attenzione dimostrata verso le nuove generazioni. Il programma formativo è strutturato per toccare argomenti di cruciale importanza per la crescita culturale, personale e sociale degli studenti. Tra questi figurano in primo piano il contrasto a ogni forma di dipendenza, la piena consapevolezza dei rischi per la salute derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e la prevenzione delle malattie. Tali tematiche, insieme a molti altri argomenti di rilievo, sono trattate da specialisti ed esperti attraverso un mix di lezioni frontali e laboratori pratici.

Questo metodo è studiato per stimolare la responsabilità sociale e la capacità di prendere decisioni informate, supportando attivamente gli studenti e le studentesse a riconoscere appieno le proprie potenzialità e a diventare i veri artefici del proprio percorso futuro.

La Fondazione Artemisia ETS, tramite la sua sezione Accademy, ha sottolineato la sua profonda gratitudine al Ministro Giuseppe Valditara per il riconoscimento del valore del progetto e per la straordinaria opportunità offerta dalla firma del Protocollo, un passaggio fondamentale verso un, che si prende cura della salute e della formazione completa dei giovani.