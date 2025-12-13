Atreju, Urso: "Il mondo del Green Deal non c'è più e tre anni fa il governo Meloni era l'unico ad averlo capito"

"Cos'è cambiato per quel Green deal che prima veniva osannato, anzi adorato come una religione? È cambiato il mondo e noi ne dobbiamo prendere atto. Il Green Deal è stato elaborato quando il mondo si pensava che fosse piatto, senza montagne, senza confini, senza contrasti. Quel mondo non c'è più". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo ad Atreju. "Prima la pandemia, poi l'invasione della Russia in Ucraina. Negli ultimi due anni i conflitti nel mondo sono raddoppiati, siamo a 78, con l'ultimo scoppiato tra la Thailandia e la Cambogia. E ci si è resi conto che della necessità dell'autonomia strategica del nostro continente, che prima non era nemmeno considerata perché prendevano il gas e le materie prime a basso prezzo della Russia per realizzare prodotti da poi vendere ai cinesi", ha aggiunto.

"L'obiettivo della sostenibilità ambientale è pienamente condiviso, dovrebbe esserlo da tutti nel mondo. Non possiamo farlo solo noi, l'Europa, quando gli altri non lo fanno o vanno in direzione avversa, dato che l'ambiente è comune. L'Europa si è posta degli obiettivi che sono non sostenibili sul piano economico e sociale, e il rischio è che l'Europa diventi - nell'ultimo Consiglio competitività è emerso in tutta evidenza - un grande parco divertimenti o uno straordinario museo all'aria aperta in cui i ricchi turisti asiatici trovano il posto migliore dove passare le loro vacanze", ha spiegato Urso.

Che poi ha aggiunto: "Noi questo non lo vogliamo, noi vogliamo certamente essere come siamo, un patrimonio dell'umanità, con le nostre bellezze storiche e culturali e scientifiche, tecnologiche, architettoniche, artistiche, ma anche avere un'industria competitiva capace di reggere la sfida sociale e occupazionale.