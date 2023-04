Eni, Enel, Leonardo, Poste: ecco tutte le nomine del governo Meloni

Al termine di trattative e di tentativi di quadra del cerchio, il governo ha dato le sue indicazioni per le nomine degli amministratori delegati e dei presidenti delle grandi aziende di Stato. Alla guida di Eni resta Claudio Descalzi, che ricopre l'incarico nella compagnia energetica da maggio 2014, mentre per la presidenza è stato fatto il nome del generale della Guardia di finanza, Giuseppe Zafarana. A ottenere la riconferma anche l'Ad di Poste, Matteo del Fante, che potrebbe essere affiancato in presidenza da Silvia Rovere. Tra le nuove nomine, invece, spunta il nome di Flavio Cattaneo, attuale vicepresidente esecutivo di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, che viene indicato per Enel.

Per sedere sulla poltrona di ad di Leonardo è stato indicato il nome dell'ex ministro della Transizione ecologica nel governo Draghi, Roberto Cingolani, che attualmente siede nel Cda del Fondo Innovazione della Nato. Come presidente di Leonardo, invece, è stato indicato il nome di Stefano Pontecorvo, già Nato Senior Civilian Representative in Afghanistan, uomo d'alto rango che riscuote grande stima a livello internazionale. A quanto apprende l'Adnkronos, Stefano Donnarumma, l'attuale amministratore delegato di Terna ma ormai considerato in uscita, dovrebbe essere nominato ad di Cdp Venture Capital, controllata di Cassa Depositi e Prestiti.