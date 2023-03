"Conoscete i rischi delle traversate?". Meloni incontra i familiari delle vittime di Cutro

Giorgia Meloni ha incontrato i familiari delle vittime di Cutro a Palazzo Chigi per offrire loro la sua vicinanza e sottolineare l'impegno del governo nella ricerca dei corpi che ancora mancano all'appello e quello nella ricerca di una soluzione per contrastare l'immigrazione illegale, offrendo vie più sicure. Insieme al presidente del Consiglio hanno presenziato anche il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

In una nota di Palazzo Chigi si riferisce che il premier ha espresso ai presenti " la vicinanza propria personale e del governo tutto, e assicurato il massimo impegno per soddisfarne le richieste ". Meloni ha poi assicurato " l'impegno diplomatico dell'Italia in sede Ue per dare seguito alle richieste di accoglienza e di ricongiungimento in altri Paesi europei, in particolare in Germania, per un Afghanistan libero e rispettoso dei diritti umani, in particolare di quelli delle donne, per superare le diverse crisi che hanno colpito Pakistan, Palestina e Siria ". Tuttavia, con il realismo richiesto al suo ruolo istituzionale, ha specificato che l'Italia farà la sua parte ma non può assumere impegni a nome di altri Paesi.

Non sono mancati momenti di commozione da parte di Meloni, soprattutto quando è stata fatta leva sul suo ruolo di madre, più che su quello di capo del governo. Avendo una figlia di 6 anni, il presidente del Consiglio ha sentito forte quella sollecitazione, non riuscendo a evitare di commuoversi. Si è proposta in prima persona, chiedendo cosa possa essere in suo potere per aiutare i parenti, che hanno chiesto che le ricerche dei corpi non vengano interrotte. In tal senso Meloni ha dato la sua parola che le ricerche continueranno, anche perché è probabile ci siano ancora corpi incagliati tra i detriti del caicco che si è inabissato sul fondo del mare.