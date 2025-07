Destinati 130 milioni di fondi Pnrr per gli ITS Academy. Valditara: “Investiamo nella formazione tecnica di eccellenza”

Sono in arrivo 130 milioni di euro di risorse residue del Pnnr per gli Istituti Tecnologici Superiori, i cosiddetti ITS Academy. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato oggi il decreto che servirà per il potenziamento e per la realizzazione di nuovi laboratori didattici altamente innovativi.

"L’intervento si inserisce nell’ambito dell’Investimento 1.5 della Missione 4 – Componente 1 del Pnrr e punta a rafforzare il sistema di formazione terziaria professionalizzante, in linea con i bisogni delle imprese e con le sfide della transizione digitale e green", si legge nella nota diffusa dal ministero. L’obiettivo è quello di aumentare il numero degli iscritti agli ITS Academy così da colmare il divario tra le competenze richieste dal mondo produttivo e quelle veramente presenti sul mercato del lavoro e raggiungere il target europeo di 22.000 entro marzo 2026.

“Con questo provvedimento investiamo risorse importanti nella formazione tecnica di eccellenza, grande opportunità per il futuro lavorativo di tanti giovani, motore della crescita economica e della competitività del Paese”, ha dichiarato il ministro Giuseppe Valditara. Che poi ha aggiunto: "I nuovi laboratori permetteranno ai nostri ragazzi di imparare sul campo, con strumenti all’avanguardia, sviluppando competenze realmente spendibili nelle filiere produttive locali. È una scelta strategica per l’Italia - ha concluso il ministro - puntiamo su merito, occupazione di qualità e innovazione".

Queste risorse si aggiungono ai circa 514 milioni già assegnati alle Fondazioni ITS per potenziare i laboratori formativi e saranno destinate esclusivamente a laboratori nuovi o al potenziamento di quelli esistenti non ancora finanziati.

"Fino al 30% dei fondi potrà essere utilizzato per interventi edilizi, qualora strettamente necessari e funzionali all’attività laboratoriale", si legge ancora nella nota in cui si precisa inoltre che i fondi saranno suddivisi in basi a criteri già stabiliti: una quota fissa del 40% e una quota variabile del 60% legata al numero di iscritti, con una garanzia di almeno il 40% delle risorse destinate agli ITS Academy delle regioni del Mezzogiorno.