Finanziaria fascista

Confessiamo che nel seguire la maratona per l'approvazione della Finanziaria ci siamo persi qualche passaggio. Ma non e siamo qui a denunciarlo il momento in cui è stato votato, alle 5.56 di notte, l'emendamento che stanzia 700mila euro per la celebrazione dell'anniversario della Resistenza. Una cosa che da sinceri democratici non possiamo accettare. Ci vergogniamo a ripeterlo: solo 700mila euro? E poi dicono che non è un governo di fascisti!

Ma come? Con tutto il fascismo che pullula? Con l'ondata di dispotismo che sta investendo il Paese? Con una destra che di giorno in giorno si trasforma in destra-destra, poi in estrema destra, quindi in ultra-destra, super destra, iper destra, mega destra, giga destra! «Dottore, mi fa male una gamba». «Quale? La destra o l'estrema destra?».

Insomma, mentre dovunque, da Repubblica a La7 - la Ventotene del palinsesto - risuona alto l'allarme fascismo; mentre il Paese si riempie di inquietanti luminarie con la scritta «Xmas»; mentre denunciare il fascismo è così urgente che non c'è neppure il tempo di studiarlo, questi cosa fanno? Stanziano la miseria di 700mila euro per le celebrazioni della Resistenza? 700mila... Neanche lo stipendio di Mentana e la Gruber messi insieme.

Ma per come siamo circondati dai

fascisti si devono stanziare 7 milioni di euro! 70 milioni! 700 milioni di euro!

Spiace, ma ci dissociamo. Incredibile. Appena 700mila euro quando non si è mai visto così tanto fascismo in giro. Soprattutto tra gli antifascisti.