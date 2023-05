“Fino a 900 euro alle famiglie sfollate”. Cosa contiene il decreto maltempo

Un intervento concreto per contrastare l’emergenza: martedì il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto maltempo con le misure in sostegno per l’Emilia-Romagna e le Marche. Un dl corposo e con parecchie misure, ha rimarcato il primo ministro Giorgia Meloni, ponendo l’accento sui primi interventi urgenti. Il governo ha messo sul tavolo complessivamente 2 miliardi di euro per le zone colpite dall’alluvione. Tra gli interventi in programma la Cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni, una tantum fino a 3 mila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività e la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino al 31 agosto.

Fino a 900 euro alle famiglie sfollate

Intervenuto alla Camera per l’informativa urgente sull’alluvione, il ministro Nello Musumeci si è soffermato sull’assegnazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta in tutto o in parte o sia stata sgombrata in esecuzione dei provvedimenti delle autorità competenti di un contributo per l'autonoma sistemazione di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 euro per i nuclei di due unità, 700 euro per quelli composti da tre unità, 800 per quelli composti da quattro unità, fino a un massimo di 900 euro mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità.

Superbonus 110% per le villette fino al 31/12

Un’altra misura contenuta nel decreto maltempo approvato dal Cdm riguarda il superbonus al 110 per cento: previsti tre mesi in più per beneficiarne per le villette nelle aree dell’Emilia-Romagna in stato di emergenza per le alluvioni. “Previsto il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l'ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del bonus 110%” , recita il resto.

Semplificazione in materia di rigassificatori

Con il decreto maltempo è prevista una semplificazione della "disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione nazionale e si qualificano come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, quelle a ciò finalizzate mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione" .

Dad per gli universitari

Il decreto maltempo interviene anche sull’istruzione e prevede la didattica a distanza per lezioni, esami e sessioni di laurea per università, conservatori e accademie Afam presenti nei territori dell'Emilia-Romagna colpiti dall'alluvione e con immobili dichiarati inagibili. Il Mur, inoltre, destinerà 10 milioni per l'acquisto di pc e tablet da dare in comodato d'uso agli studenti che dovranno continuare gli studi a distanza.