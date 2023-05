Dl maltempo, tremila euro una tantum ai lavoratori autonomi colpiti

Il decreto maltempo approvato oggi in Consiglio dei Ministri, oltre a far ripartire subito le zone disastrate dell'Emilia-Romagna a causa dell'alluvione con la cifra di due miliardi di euro, contiene importanti novità anche per i lavoratori autonomi come ha dichiarato la premier, Giorgia Meloni, durante e alla fine del Cdm.

Le misure per gli autonomi

" C’è anche una tantum fino a tremila euro per i lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività, con copertura fino a 300 milioni di euro", ha detto la presidente del Consiglio mentre illustrava il decreto legge in presenza del presidente dell’Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, e le parti sociali della regione. Si tratta di un altro importante e concreto gesto di aiuto alle popolazioni colpite dal dramma degli ultimi giorni per provare a risollevarsi nel più breve tempo possibile. Secondo alcune agenzie, però, la bozza del sussidio conterrebbe anche un'ipotesi diversa che verserebbe fino a 5mila euro ai lavoratori autonomi.

La misura che poi verrà scelta sarà valida per i titolari di attività di impresa e professionali iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza che siano stati costretti a sospendere la propria attività a causa degli eventi alluvionali che hanno colpito numerosi Comuni dell'Emilia Romagna.

Bonus auto e furgoni

Tra le novità discusse in Consiglio dei ministri c'è anche un bonus che riguarda auto e furgoni per gli abitanti emiliani e romagnoli che hanno subìto le perdite a causa dell'alluvione. Una bozza della misura è già pronta e potrebbe essere inserita nel primo provvedimento con le misure di emergenza, a partire da oggi stesso, oppure rientrare nella seconda fase di tutti gli altri interventi che sono già stati programmati. Come abbiamo visto sul Giornale.it, poi, le popolazioni colpite non pagheranno tasse e contributi fino al prossimo 31 agosto potendo scegliere di riprendere i pagamenti anche in maniera rateizzata. La Meloni ha spiegato che ci sarà anche la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti per tre mesi (90 giorni) e la misura verrà coperta per un massimo di 580 milioni di euro.

Il plauso di Confesercenti