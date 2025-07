Forza Italia presenta il Piano Strategico per la Riforma della Sanità Pubblica

Forza Italia lancia un ambizioso Piano Strategico per la riforma della Sanità pubblica italiana, con l’obiettivo di rilanciare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) garantendo equità, universalità e diritto alla salute, come sancito dalla Costituzione. La proposta nasce dalla consapevolezza delle criticità attuali del sistema sanitario italiano, quali carenza di personale, liste d’attesa sempre più lunghe, difficoltà nei Pronto Soccorso e crescente insoddisfazione del personale medico e infermieristico. Il piano si propone soluzioni strutturali, efficaci e sostenibili per rispondere ai bisogni reali dei cittadini.

Visione e obiettivi



“Forza Italia per la Salute” si fonda su una visione moderna della sanità, che mette al centro l’integrazione tra ospedale e territorio, la valorizzazione del capitale umano sanitario, l’innovazione terapeutica e tecnologica e la promozione di stili di vita sani e prevenzione. Il piano punta a rafforzare il ruolo del personale sanitario attraverso nuove assunzioni, fidelizzazione dei giovani medici e medici specializzandi, e a risolvere criticità come le lunghe liste d’attesa e la carenza di specialisti in medicina d’urgenza.

1. Riforma della Medicina Generale

Forza Italia propone di mantenere il rapporto convenzionale con i Medici di Medicina Generale (MMG), prevedendo però un’organizzazione più strutturata: 38 ore settimanali, di cui almeno 18 presso le Case della Comunità e il resto negli studi locali. Questa duplice presenza assicurerà prossimità al paziente e integrazione con i servizi territoriali. Il piano prevede anche un nuovo corso di specializzazione in Medicina Generale, incentivi per obiettivi clinici e una maggiore collaborazione con pediatri e specialisti.

2. Integrazione Ospedale-Territorio

La frammentazione tra cure ospedaliere e territoriali sarà superata grazie a una piena integrazione dipartimentale. Gli specialisti ambulatoriali interni opereranno in Case e Ospedali di Comunità, ambulatori ospedalieri e strutture di prossimità, anche attraverso la telemedicina, per garantire continuità assistenziale post-ricovero e ridurre il sovraffollamento dei Pronto Soccorso. È prevista inoltre l’assunzione di personale medico e infermieristico per colmare le carenze attuali.

3. Controllo delle Liste d’Attesa e Alleggerimento dei Pronto Soccorso

Forza Italia propone un piano articolato per ridurre le liste d’attesa e il sovraffollamento dei Pronto Soccorso, basato su:

Potenziamento della medicina specialistica territoriale e ospedaliera tramite dipartimenti integrati, ambulatori potenziati e telemedicina.

Aumento strutturale dei posti letto, con un piano straordinario per aggiungere almeno 50.000-100.000 letti, superando i tagli degli ultimi anni.

Riduzione degli accessi impropri ai Pronto Soccorso, con cure adeguate garantite sul territorio.

4. Progetto "Cresco in Salute"

Per contrastare l’emergenza legata a stili di vita scorretti tra giovani e adolescenti (obesità, sedentarietà, dipendenze digitali, disagio mentale), si propone un progetto di educazione sanitaria diffusa, anche nelle scuole e attraverso testimonial di sport e spettacolo. L’obiettivo è ridurre del 20% l’obesità infantile in 5 anni e migliorare la sensibilizzazione agli stili di vita sani.

5. Accesso Equo ai Farmaci Innovativi e Orfani

Il piano prevede di ridurre i tempi di accesso ai farmaci innovativi da oltre 500 a massimo 120 giorni, uniformando le procedure su tutto il territorio nazionale. Ciò garantirà trasparenza, sostenibilità e maggiore fiducia nel SSN, limitando le migrazioni sanitarie per cure salvavita.

6. Fidelizzazione e Valorizzazione dei Giovani Medici e Specializzandi

Per contrastare la fuga dal SSN, si propongono:

Aumenti retributivi per le borse di specializzazione,

Facilitazioni per alloggi a prezzi calmierati,

Accesso strutturato alla ricerca clinica, con riserva del 25% del tempo lavorativo.

L’obiettivo è un SSN più attrattivo, stabile e meritocratico.

7. Piano Straordinario di Assunzioni

Prevista l’assunzione strutturata di 10mila medici e 20mila infermieri per colmare i vuoti di organico e migliorare i servizi ospedalieri, superando il ricorso ai medici gettonisti e affrontando le lunghe attese per esami e trattamenti.

8. Percorsi Agevolati per Patologie Croniche e ad Alta Incidenza

Focus su anziani con malattie croniche, endometriosi e multimorbidità. Si punta a diagnosi precoce, accesso facilitato a farmaci, creazione di network regionali e coinvolgimento delle associazioni pazienti per migliorare la presa in carico multidisciplinare.

9. Riforma dei Fondi Sanitari Integrativi

Proposta di revisione legislativa per ampliare gli ambiti di intervento, garantire trasparenza, eliminare conflitti d’interesse e razionalizzare il regime fiscale.

10. Prevenzione della Violenza e Tutela del Personale Sanitario

Introduzione del reato specifico per aggressioni al personale sanitario, installazione di sistemi di videosorveglianza, presenza minima di due operatori in turni a rischio, campagne di sensibilizzazione e supporto psicologico e legale alle vittime.

11. Salute Mentale: Prevenzione, Accesso e Riabilitazione

Strategia nazionale per potenziare i Centri di Salute Mentale, integrare i servizi nei distretti e nelle scuole, promuovere la prevenzione e offrire percorsi riabilitativi individualizzati per migliorare l’accesso e la qualità delle cure, riducendo stigma e disuguaglianze.

La riforma sanitaria proposta da Forza Italia rappresenta una sfida fondamentale per garantire un SSN più giusto, efficiente e vicino ai cittadini.

Attraverso investimenti nella valorizzazione del personale, nel potenziamento dei servizi e nell’innovazione, si punta a costruire una sanità moderna, sicura e sostenibile. Con questo piano, Forza Italia si propone comedi una nuova stagione di riforme sanitarie in Italia, per una sanità delle persone e non delle burocrazie.