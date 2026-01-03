"No all'azione militare ma intervento difensivo è legittimo". Il governo si schiera con Trump

Roma prende posizione dopo il blitz americano in Venezuela e lo fa richiamando una linea di principio che Palazzo Chigi definisce coerente con la tradizione italiana. In una nota diffusa dopo l’attacco statunitense a Caracas, il governo di Giorgia Meloni ha ribadito che su quanto accaduto "coerentemente con la storica posizione dell’Italia, il governo reputa che l’azione militare esterna non sia la strada da percorrere per mettere fine ai regimi totalitari, ma considera al contempo legittimo un intervento di natura difensiva contro attacchi ibridi alla propria sicurezza, come nel caso di entità statuali che alimentano e favoriscono il narcotraffico".

Una presa di distanza dall’uso della forza come strumento di esportazione della democrazia, ma anche un segnale di comprensione verso le esigenze di sicurezza legate alla lotta al narcotraffico internazionale. Una linea che - ha rimarcato Palazzo Chigi - non rappresenta una novità ma si inserisce in una posizione consolidata della diplomazia italiana. Nella nota viene evidenziato inoltre il coinvolgimento diretto del premier nella gestione della crisi. "Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha seguito gli sviluppi in Venezuela fin dalle loro primissime evoluzioni" si legge, ricordando come "l’Italia ha sempre sostenuto l’aspirazione del popolo venezuelano a una transizione democratica nel Venezuela, condannando gli atti di repressione del regime di Maduro, la cui auto-proclamata vittoria elettorale l’Italia, assieme ai principali partner internazionali, non ha mai riconosciuto". Un passaggio che pone l'accento sulla netta distanza politica da Caracas e dal presidente Maduro,

considerato responsabile di una repressione sistematica e di un processo elettorale privo di legittimità agli occhi della comunità internazionale. Sul piano operativo, l’attenzione del governo resta alta soprattutto sul fronte della tutela dei connazionali.

"In raccordo con il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il presidente Meloni continua a seguire con particolare attenzione la situazione della comunità italiana in Venezuela, la cui sicurezza costituisce la priorità assoluta del governo" conclude la nota.