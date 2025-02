Italia - Francia di Rugby, una partita dedicata all'esercito nel segno della condivisione e dei valori

Ascolta ora 00:00 00:00

Nella cornice di Viale delle Olimpiadi, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Esercito Italiano, Generale di Corpo d’Armata Carmine Masiello e dell’omologo Francese, General Pierre Schill, si è disputata ieri, 23 febbraio, nel segno della condivisione di valori e ideali tra Esercito e Federazione Italiana Rugby – FIR, la partita tra Italia e Francia nell’ambito del “Guinness Six Nations”.

Le bandiere "piovute dal cielo"

Il tricolore Italiano e quello d’oltralpe, seguiti dalle insegne dell’Esercito e della Federazione Italiana Rugby sono arrivati dall’alto con i paracadutisti della Brigata “Folgore”. Di grande emozione le note dell'Inno nazionale che è stato eseguito dalla Banda dell'Esercito che hanno preceduto l'entrata in campo della ella fanfara dei Bersaglieri e degli atleti militari che hanno portato in campo l’ovale della partita. Un'atmosfea fatta di sana competizione, che ha visto anche il saluto al pubblico del rugby di Sergio Parisse, storico capitano della squadra italianacon 142 presenze in azzurro.

La grande folla

Fuori dal campo di gioco, sin dalla mattina e successivamente per tutto il terzo tempo, i tanti tifosi hanno avuto la possibilità di avvicinarsi ai vari stand messi a disposizione dall’Esercito Italiano, tra questi una mostra di veicoli, il simulatore di volo dell’Aviazione dell’Esercito, una palestra di roccia, una stazione con istruttori del Metodo di Combattimento Militare e un percorsoginnico dedicato al military fitness.

La presenza della Forza Armata al match Italia – Francia è un ulteriore passo nella collaborazione con la FIR, volta a promuovere attivamente su tutto il territorio nazionale la cultura dello sport e i valori che il mondo del rugby e l’Esercito

condividono, sinonimo di impegno, disciplina e rispetto; aspetti che mettono alla prova le nuove generazioni, le aiutano a superare limiti, nutrire speranze e realizzare sogni, contribuendo alla crescita individuale e collettiva.