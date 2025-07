Italia da record nel turismo: Roma ospiterà il 25° Global Summit del WTTC

L’Italia è pronta a vivere un anno storico per il turismo, con la spesa dei visitatori internazionali che nel 2025 supererà i 60,4 miliardi di euro, secondo i dati del World Travel & Tourism Council (WTTC). Un risultato straordinario che conferma il Paese come una delle principali destinazioni mondiali. Un successo trainato non solo dalle sue bellezze naturali e culturali, ma anche da una strategia politica che punta su sostenibilità, innovazione e valorizzazione dei territori meno noti.

In questo contesto, Roma si prepara a ospitare il 25° Global Summit del WTTC, in programma dal 28 al 30 settembre 2025 all’Auditorium Parco della Musica. Un evento di rilievo internazionale che vedrà la partecipazione di ministri, CEO, innovatori e leader del settore turistico globale.

Le parole del ministro del Turismo

Daniela Santanchè, Ministro del Turismo, ha dichiarato: “ A settembre il mondo celebrerà la grande bellezza del turismo e dell’Italia. Roma è il palcoscenico ideale per ospitare un evento di tale portata. È un onore per noi accogliere il summit e una grande opportunità per rafforzare la competitività del nostro sistema turistico .”

Un settore in espansione

L’Italia, secondo l’Economic Impact Research 2024 del WTTC, nel 2025 potrà contare su:

237,4 miliardi di euro di contributo al PIL nazionale (quasi l’11%)

3,2 milioni di posti di lavoro nel settore, 100.000 in più rispetto al 2024

124,6 miliardi di euro di spesa domestica

A sottolineare il ruolo centrale dell’Italia, anche le parole di Julia Simpson, Presidente e CEO del WTTC: “L’Italia è tornata in cima alla lista dei desideri dei viaggiatori, e per ottime ragioni. Il nostro Global Summit riunirà a Roma i leader che stanno plasmando il futuro del turismo. ”

Un impegno condiviso per il futuro

Dal 2021 l’Italia è tra i pochi Paesi del G20 ad avere un Ministero del Turismo dedicato ed ha intrapreso un cammino di modernizzazione e valorizzazione del settore. In collaborazione con ENIT, il Comune di Roma e la Regione Lazio, il Governo ha lanciato iniziative per promuovere viaggi responsabili e sostenibili, anche in destinazioni meno note. Manfredi Lefebvre, presidente esecutivo di AKTG e futuro Presidente del WTTC: “ Stiamo celebrando una ripresa eccezionale. Il summit sarà anche l’occasione per rafforzare il nostro impegno verso una crescita sostenibile e culturalmente ricca. ”

Le prospettive al 2035

Il futuro appare ancora più promettente. Secondo il WTTC: Entro il 2035, il settore contribuirà con 282,6 miliardi di euro all’economia italiana, pari al 12,2% del PIL. Saranno 3,7 milioni i posti di lavoro nel turismo e la spesa internazionale toccherà i 78 miliardi di euro, quella domestica 142,5 miliardi.

Il 25° Global Summit del WTTC rappresenta un momento chiave per l’Italia: una vetrina internazionale, un’opportunità di crescita e una conferma del ruolo centrale del Paese nel panorama turistico mondiale.

Con investimenti mirati e una strategia condivisa, il settore si candida a diventare uno dei principali motori economici del Paese nei prossimi dieci anni. Per ulteriori dati e approfondimenti: WTTC Research Hub