L’Istat promuove il governo: “A luglio occupati da record”. Meloni: “Avanti così"

Ascolta ora 00:00 00:00

La solita narrazione catastrofista della sinistra, quella secondo la quale il governo colleziona sconfitte sul piano economico e occupazionale, crolla come un castello di carte davanti ai dati difficilmente opinabili dell’Istat. L’istituto nazionale di statistica, infatti, non solo conferma il trend positivo dell’economia italiana ma, contemporaneamente, delinea una situazione occupazionale definita “da record” per il mese di luglio. Una promozione a pieni voti per l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni che rilancia l’azione governativa sulle politiche attive del lavoro e ridimensiona il refrain negativo dell’opposizione.

I dati Istat

Il numero di occupati a luglio, spiega L’Istat, “per la prima volta dalla rilevazione della serie, supera i 24 milioni di unità ”. Parole e musica della Nota mensile sull’andamento dell’economia pubblicata oggi dallo stesso ente pubblico e principale produttore di statistica ufficiale. " A luglio 2024 – si legge nella Nota Istat - rispetto al mese precedente, crescono sia gli occupati sia gli inattivi e diminuiscono i disoccupati. L’occupazione aumenta (+0,2%, pari a +56mila unità) per le donne, gli autonomi e in tutte le classi d’età, ad eccezione dei 25-34enni per i quali cala; il numero di occupati diminuisce anche tra i dipendenti. Il tasso di occupazione sale al 62,3% (+0,1 punti)” . E ancora: “Anche confrontando il trimestre maggio-luglio 2024 con quello precedente (febbraio-aprile 2024) si osserva un incremento nel numero di occupati (+0,3%, pari a +83mila unità). La crescita dell’occupazione osservata nel confronto trimestrale si associa alla diminuzione delle persone in cerca di lavoro (-4,5%, pari a -82mila unità) e all’aumento degli inattivi (+0,5%, pari a +64mila unità)” .

Meloni: "Avanti su questa strada"

Un risultato che non può passare di certo in secondo piano. E infatti, a fronte di un silenzio assordante dai banchi dell’opposizione, è lo stesso presidente del consiglio a commentare l’exploit. “Aumentano i lavoratori, aumenta l'occupazione femminile, aumentano le persone che vogliono mettersi in gioco e investire sulla propria professione” , scrive Giorgia Meloni sul suo profilo social ufficiale. Poi, a stretto giro, una promessa per i cittadini: “Avanti su questa strada, per un'Italia che investe sul lavoro, sulla crescita e sul suo futuro" .

Il trend economico positivo

Ma non solo. Se sul piano dell’occupazione il governo sta portando a casa numerosi successi, a stupire è anche lo stato dell’economia italiana, che risulta “ancora in crescita nel secondo semestre” . Il pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, ha segnato un lieve aumento su base congiunturale (+0,2%), registrando il quarto tasso di crescita positivo consecutivo.

Nel secondo trimestre, gli investimenti hanno contribuito positivamente (per un decimo di punto) alla crescita del Pil, registrando un incremento su base congiunturale (+0,3%) in linea con il trimestre precedente (+0,4%). Una nota positiva per il Paese che, anche nel contesto di un’aspra dialettica politica, dovrebbe unire l’intero arco parlamentare.