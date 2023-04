Arriva il liceo del made in Italy: come funziona (e cosa si studia)

L'Italia è un Paese con una cultura e un'identità così forti da meritare un percorso di studi ad hoc: è per questa ragione che in futuro nascerà un " liceo del Made in Italy " per mettere in risalto ciò che caratterizza il territorio nazionale sin dalla scuola e formare nuovi giovani che potranno affermarsi nei settori agrari e dell'agroalimentare.

L'idea del governo

L'esigenza nasce dall'importanza di " valorizzare percorsi che spIeghino il legame che esiste tra nostra cultura, i territori e la nostra identità ", ha affermato la premier, Giorgia Meloni, mentre parlava ad un gruppo di studenti di un Istituto Agrario durante la visita al Vinitaly e complimentandosi con loro per un percorso di studi così lungimirante. La scelta del liceo è fondamentale perché soprattutto negli Istituti tecnici " c'è una capacità di sbocco professionale molto più alta di altri percorsi, questo è il liceo ". La premier ha presenziato all'iniziativa promossa da Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ma con la partecipazione della Rete degli istituti Agrari.

" Il nostro agroalimentare, il vino e l'agricoltura - ha aggiunto Meloni - sono un pezzo fondamentale della nostra economia, ma funzionano se abbiamo la capacità di mettere insieme tradizione sulla cultura antica di secoli e l'innovazione, la modernità" . È per questo motivo che la premier sottolinea l'importanza delle nuove generazioni con il governo pronto a supportare questo obiettivo con nuovi investimenti " e una serie di provvedimenti che riguardano ad esempio le decontribuzioni per chi assume in agricoltura under 36, e per le attività e le imprese prevalentemente composte da giovani. Cio per fare tutto quello che è necessario per la continuità " del settore.

Giorgia Meloni è stata accolta con una standing ovation e le è stata consegnata una targa a nome di tutti gli Istituti Agrari del nostro Paese oltre a una bottiglia prodotta dall'Istituto di San Michele all'Adige, molto conosciuto tra le fila delle scuole enologiche, così da dare risalto al Made in Italy. " Darò così il mio voto su questo vino - ha detto Meloni - gli italiani sono primi produttori di vino, secondi consumatori, e io faccio la mia parte ", ha concluso sorridente prima di visitare gli altri padiglioni della più grande manifestazione dedicata al mondo del vino fermandosi a quello del Veneto dove si trovava il presidente, Luca Zaia, oltre alle visite negli stand dedicati a Lungarotti, Terre Moretti e Ferrari.

Le parole della Santanché