"Atto di guerra, c'è una regia": lo sfogo di Salvini sull'emergenza

"Quello che sta accadendo a Lampedusa e a Strasburgo è il fallimento dell'Europa dei Socialisti" : secco, perentorio Matteo Salvini sull'emergenza migranti in corso. Il consiglio comunale dell'isola siciliana ha proclamato lo "stato di emergenza" in seguito all'ondata di sbarchi, 7 mila persone in meno di 48 ore. Intervistato dalla stampa estera a Roma, il vicepremier non ha utilizzato troppi giri di parole: "Gli sbarchi sono il simbolo di un'Europa che non c'è, è lontana distratta e complice e lascia i singoli paesi ad affrontare i problemi" . Ma c'è di più: dietro agli sbarchi - definiti un atto di guerra - ci sarebbe una regia.

"Quello che accade a Lampedusa è la morte dell'Europa. Il neonato morto rappresenta la morte politica, culturale, sociale e valoriale. L'Italia è da sola, dobbiamo fare da soli e non si può escludere alcun intervento" , ha aggiunto il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti nel corso del dialogo con i cronisti. Come anticipato, Salvini non ha dubbi: "Quando ti arrivano 120 mezzi (che sbarcano migranti, ndr) non è un episodio spontaneo, ma è un atto di guerra. Per la società italiana questo è il collasso, non è solo un problema di Lampedusa ". Un sistema criminale organizzato a cui si deve rispondere con tutti i mezzi a disposizione: "Nessuno escluso. Ne parleremo in sede di governo, dobbiamo parlarne. Io ho le mie idee e proposte operative, ma siamo un governo collegiale" .