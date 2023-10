Manovra, lunedì Tajani dalla Meloni. "Forza Italia proporrà miglioramenti"

Lunedì ci sarà l’incontro decisivo tra Antonio Tajani e Giorgia Meloni per discutere della manovra e, in particolare, della norma sugli affitti brevi. A rivelarlo è il capogruppo dei deputati di Forza Italia Paolo Barelli che si dice pronto a “ proporre miglioramenti al testo su alcuni punti” . E aggiunge: "Sugli affitti brevi noto uno sforzo anche di fantasia e questo è comunque un segnale positivo” . Raffaele Nevi, portavoce nazionale di Forza Italia, interpellato dall’Ansa, invece, evita di commentare le “indiscrezioni giornalistiche” circolate in queste ore secondo cui la cedolare secca salirebbe dal 21 al 26% solo nel caso in cui si affitti per periodi inferiori a 30 giorni più di un appartamento. “ Abbiamo già detto come la pensiamo. Aspettiamo il confronto di merito”, si limita a dire Nevi in attesa del vertice di maggioranza di lunedì, giorno in cui, secondo le intenzioni del premier Giorgia Meloni, la legge di bilancio dovrebbe approdare in Parlamento. Il presidente del Consiglio, parlando al termine della cerimonia per la firma del patto di coesione con le Marche, ha spiegato che non vi saranno modifiche sostanziali alla manovra e che, quelle che ci potrebbero essere, saranno perciò a saldi invariati. La Meloni ha, poi, assicurato che la legge di bilancio sarà approvata rapidamente " anche per dare un segnale di serietà e di idee chiare da parte dell'Italia”.

Anche Il senatore Maurizio Gasparri si dice certo la maggioranza troverà " le soluzioni più adeguate" anche perché, per gli azzurri, la tutela degli alloggi e la difesa delle pensioni minime sono temi prioritari. Il capogruppo degli azzurri al Senato, Licia Ronzulli, ricorda invece il "testamento politico di Berlusconi: più soldi nelle tasche degli italiani, mai sottrarli" . Chi nega che vi siano tensioni tra gli alleati è il capogruppo di FdI a Montecitorio, Tommaso Foti, che, però, ammonisce: "La bandiera della maggioranza è l'unica che ha senso piantare. Sventolare bandierine, in una coalizione, non fa incassare dividendi elettorali e non serve a nessuno". Foti, infatti, critiche le "troppe notizie fuori dalla realtà " circolate in questi giorni "che hanno fatto aprire dibattiti su questioni inesistenti", molto più che negli anni precedenti. Il capogruppo dei meloniani alla Camera, infine, ipotizza che le bozze "infarcite di fake news " possano essere state "messe lì apposta da una sinistra manina per cercare di farci litigare"