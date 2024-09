Maltempo, il governo delibera lo stato di emergenza per Emilia-Romagna e Marche

Ascolta ora 00:00 00:00

Il governo ha deliberato lo stato di emergenza di 12 mesi per Emilia-Romagna e Marche. La decisione per le due Regioni, fortemente colpite dall'ondata di maltempo dei giorni scorsi, è stata presa nel Consiglio dei ministri che si è riunito questa mattina. Il provvedimento riguarda il territorio delle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, oltre che le Marche.

Per l'Emilia-Romagna sono stati stanziati 20 milioni di euro, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali: serviranno per garantire le misure e gli interventi più urgenti e prioritari di soccorso, di assistenza alla popolazione interessata dall'evento, di ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche. Alle Marche vanno invece 4 milioni, sempre per i primi interventi urgenti.

Quanto all'utilizzo dei soldi in Emilia-Romagna, Nello Musumeci ha fatto sapere a Il Resto del Carlino che presto verrà fissato un incontro per discutere degli interventi effettuati e di quelli da effettuare. " Il tempo in cui Roma trasferiva denaro ai territori senza chiedersi se e come veniva speso è finito da 2 anni ", ha avvertito il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare. Poi, lasciando Palazzo Chigi, ha rivendicato la tempestività del governo: " Siamo stati puntuali nei nostri adempimenti e vicinissimi alle Regioni colpite. Questi sono i primi interventi, ma naturalmente il commissario delegato dovrà farci una relazione, una ricognizione delle spese sostenute, spese che si vanno a sommare a quello dello scorso anno ".

Ieri Giorgia Meloni ha presieduto una riunione in videocollegamento con l'Emilia-Romagna per fare un punto alla luce dei danni causati dalle violente calamità naturali. Il presidente del Consiglio aveva assicurato lo stanziamento di ben 20 milioni di euro per far fronte alle prime necessità e per il ripristino dei servizi essenziali. A questo andranno aggiunte altre risorse economiche che verranno rese disponibili all'esito delle ricognizioni successive all'emergenza.

Inoltre Meloni ha ribadito la solidarietà dell'esecutivo alla popolazione colpita ed è stata aggiornata sulla situazione relativa agli sfollati e all'andamento dei soccorsi.

Al vertice di ieri hanno partecipato anche Musumeci,(sottosegretario alla Presidenza del Consiglio),(presidente facente funzioni della Regione Emilia-Romagna),(capo del Dipartimento della Protezione civile) e(commissario straordinario alla ricostruzione).