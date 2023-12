Meloni e l'abbraccio con la figlia per gli auguri di Natale: "Che questi giorni portino gioia"

Madre e figlia sedute per terra e abbracciate di fronte all'albero di Natale illuminato. Sono gli auguri del presidente del Consiglio Giorgia Meloni che ha scelto una foto di famiglia per mandare, ancora una volta, un messaggio agli italiani. "Che questi giorni portino gioia, serenità e momenti speciali a voi e a tutti i vostri cari. Auguri di un felice Natale", si legge nel post su Instagram a corredo della immagine che la ritrae insieme alla figlia Ginevra di 6 anni, avuta dalla relazione con l'ex compagno e giornalista Andrea Giambruno e interrotta poche settimane fa dopo quasi dieci anni.

Ieri in un video messaggio Meloni, nelle vesti di presidente del consiglio, ha voluto rivolgersi direttamente "a ogni singolo italiano". Giacca rossa e camicia bianca, con dietro l'albero illuminato a intermittenza e le stelle di Natale nei vasi sullo sfondo. Dal premier è arrivato un auspicio di "serenità" e di "orgoglio" insieme alla rivendicazione che il governo "sta facendo la sua parte per aiutare l'Italia in questa difficile situazione in cui ci troviamo". Per poi aggiungere: "Voglio rivolgere un pensiero particolare a quegli italiani che anche nei giorni di festa lavoreranno per garantire a ognuno di noi i servizi essenziali. Chi lavora nelle forze dell'ordine, negli ospedali, chi è impegnato nelle missioni di pace all'estero, a loro soprattutto grazie. E auguri Italia".