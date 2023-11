Pensioni, la Meloni apre alle a modifiche: "Ma senza penalizzazioni"

Il dossier pensioni ma non solo al centro del confronto sulla manovra tra governo e sindacati. Un incontro franco e costruttivo secondo Palazzo Chigi, necessario per limare le distanze sui temi più dibattuti nelle ultime settimane. Il premier Giorgia Meloni ha confermato che il suo esecutivo è al lavoro per modificare la misura sulle pensioni nel migliore dei modi, "garantendo che non ci sia nessuna penalizzazione per chi si ritira con la pensione di vecchiaia e garantendo che non ci sia nessuna penalizzazione per chi raggiunge al 31 dicembre 2023 i requisiti attualmente previsti" . Un discorso che riguarda tutti, non solo il comparto sanità: "Per il comparto sanità si sta valutando un ulteriore meccanismo di tutela in modo da ridurre la penalizzazione all'approssimarsi all'età della pensione di vecchiaia. Faremo del nostro meglio per risolvere e correggere" .

Un problema enorme è quello della pensione dei giovani, ha proseguito la Meloni. Nella manovra è presente una norma giusta a favore delle generazioni più giovani: " Il gioco di scaricare tutto il costo delle pensioni sulle generazioni che arrivano dopo non lo abbiamo fatto noi, certo è più redditizio sul piano del consenso occuparsi di chi è qui e ora, ma il costo è stato scaricato su chi non si poteva difendere e non era consapevole di quello che stava accadendo" . Legge di bilancio che soddisfa il primo ministro, fiero di poter mantenere la parola data e gli impegni presi con i cittadini: "Rivedere il Pnrr, correggere ciò che non andava e renderlo ancora più incisivo ed efficace, e capace di sostenere la crescita economica, gli investimenti, le imprese e le famiglie" .

Altro punto toccato da Meloni è la partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende: "Secondo me è una grande questione e sono assolutamente aperta e disponibile a lavorarci" . Secondo il premier, si tratta di una chiave di volta nel sistema economico italiano. Un occhio di riguardo anche sulla precarietà, le misure adottate dall'esecutivo sono state concentrate sui contratti a tempo indeterminato: "Nell'ultimo anno abbiamo avuto oltre 500mila nuovi posti di lavoro e 443mila di questi sono contratti a tempo indeterminato. Questo è il risultato del lavoro fatto in questo anno" .