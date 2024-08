Meloni zittisce le solite polemiche: "In Cina con Ginevra? Ecco perché"

Ascolta ora 00:00 00:00

Giorgia Meloni è da poco rientrata in Italia dopo il viaggio di Stato in Cina e il passaggio in Francia, dove ha incontrato gli atleti azzurri il presidente del Cio in vista di Milano-Cortina ed Emmanuel Macron. Con lei anche sua figlia, la piccola Ginevra, che quando può accompagna la mamma nei viaggi all'estero. Ed è stata proprio la presenza della bambina a scatenare le polemiche in chi la considera un abuso da parte del premier o, peggio, in chi pensa che il presidente del Consiglio cerchi di strumentalizzare la sua posizione di mamma-premier. A tutti loro ha risposto la stessa Meloni con una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi, che sarà in edicola domani, mercoledì 7 agosto.

" Il fatto che io sia arrivata con Ginevra in Cina, scendendo mano nella mano dall’aereo, ha fatto molto discutere. Non ne capisco la ragione, francamente ", ha detto il presidente del Consiglio, che con la bambina era già andata, per esempio, anche negli Stati Uniti, alla Casa Bianca. " Tra viaggi e impegni sono stata via quasi una settimana, secondo chi critica tutto ciò, avrei dovuto lasciare mia figlia a casa, magari a casa di amici? ", chiede il premier, che fin dal suo insediamento ha dichiarato che avrebbe fatto sempre il possibile per non sacrificare il tempo con sua figlia, ancora piccola. Proprio per la bambina, ha preferito rifiutare di vivere a Palazzo Chigi per lasciarla vivere tranquillamente la sua vita nel loro appartamento nella prima periferia romana.

" Mi fa sorridere che certe persone si ritengano moralmente così superiori da poter insegnare a una madre come crescere la propria figlia. Io invece penso che ogni mamma sappia cosa sia meglio per la sua prole e debba scegliere in libertà ", ha proseguito nella sua intervista Meloni, spiegando che la sua è anche " una sfida culturale che riguarda tutte le donne ". Il concetto che il premier vuole che passi è molto semplice: " Penso che, se io, che sono presidente del Consiglio, riesco a dimostrare che il mio incarico è compatibile con la maternità, allora non ci saranno più scuse per quelli che usano la maternità come pretesto per non far avanzare le donne sul posto di lavoro ". Non la considera una "rivoluzione" ma vorrebbe che venisse normalizzato. E poi, nel caso specifico della Cina, Meloni ha rivelato che " a Ginevra è piaciuta molto. Nella sua classe c’è una bambina cinese alla quale è molto legata, che era in Cina per le vacanze. Quindi era contentissima di vedere Chloe dall’altra parte del mondo ".

Ma l'intervista è stata per lei anche l'occasione per un bilancio dell'esperienza a Chigi al giro di boa dei due anni, che si compirà il prossimo ottobre. " Non avrei potuto fare di più. Tanto che quest’anno penso di dovermi imporre qualche giorno di riposo, più del solito ", ha spiegato Meloni, che sottolinea come anche livello politico il bilancio è positivo: " Stiamo risolvendo molti problemi, ma molti altri vanno ancora risolti ". Si dice soddisfatta di come si sta svolgendo il suo mandato e di poter finora adempiere alla promessa fatta nel 2022: " Avevo promesso che avrei lasciato l’Italia in condizioni migliori di come l’avevo trovata e questo obiettivo finora l’ho raggiunto. L’Italia oggi è più stabile, più centrale, più rispettata nel mondo ". La riduzione degli sbarchi, la crescita economica, la riforma del premierato, del fisco e dell'autonomia sono in porto, e sono " tutte riforme contro le quali le forze che vogliono conservare lo status quo, ovvero i loro privilegi, stanno mettendo in campo una opposizione feroce ".

Il 2022 è stato l'anno della conferma per Meloni a seguito delle elezioni Europee che l'hanno incoronata ancora una volta leader. " Ho detto che per me quella vittoria era più importante e più bella di quella che mi ha portato a Palazzo Chigi. Lo confermo.

Ottenere quel consenso, dopo quasi due anni di governo in una, dovendo fare scelte difficili, significa che gli italiani capiscono la situazione molto più di quanto certa politica creda", ha spiegato, con lo sguardo sempre rivolto al futuro e all'autunno che si prospetta ancora una volta caldo.