Mutui sospesi e stop alle tasse: dal governo i primi aiuti per l'Emilia-Romagna

Articolo in aggiornamento

Mutui sospesi, oneri tributari rateizzati, bollette energetiche congelate e attivazione del fondo di garanzia. In attesa di stime e quantificazioni definitive, il governo si porta avanti e partorisce il decreto che prevede i primi provvedimenti per sostenere le popolazioni colpite dal drammatico alluvione in Emilia-Romagna. All'emergenza maltempo segue così un iniziale piano di aiuti concreto del Consiglio dei ministri per andare incontro ai cittadini messi a dura prova dai danni provocati dalle fortissime piogge.

La prima fase servirà non solo per esentare le aziende e i cittadini dal pagamento delle imposte, ma anche per far sì che si possano garantire i soccorsi immediati. Invece al passaggio successivo (sugli indennizzi e sulla ricostruzione) si arriverà alla luce di una stima completa e in seguito a una necessaria semplificazione per quanto riguarda le procedure. Sarà dunque importante il censimento effettivo delle aree e delle aziende maggiormente colpite.

Stop ai versamenti tributari

Nella bozza è prevista la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi - oltre che dei termini amministrativi - fino al 31 agosto. Per diversi Comuni sono state individuate delle specifiche circoscrizioni territoriali interessate dagli eventi alluvionali. Per le aree in questione le disposizioni si applicano limitatamente ai soggetti che dichiarino di essere stati danneggiati dagli eventi.

" Per il medesimo periodo sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria ", si legge. La sospensione viene applicata pure ai versamenti delle ritenute alla fonte e alle trattenute relative alle addizionali regionale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, operate dai soggetti in qualità di sostituti d'imposta.

Le erogazioni straordinarie esentasse

Nel testo viene inoltre stabilito che le erogazioni effettuate dalle imprese ai loro dipendenti nel 2023 per esigenze straordinarie, connesse ovviamente all'emergenza alluvione in Emilia-Romagna, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente per un importo massimo di 2.500 euro. Ipotizzando prudenzialmente che tutti gli interessati dovessero ricevere un'erogazione di 2.500 euro, si stima un ammontare agevolabile pari a 352,5 milioni di euro.

L'apertura delle opposizioni

Sul punto si è registrata un'apertura da parte del Partito democratico, che ha garantito " massima collaborazione " per trovare soluzioni a favore dell'Emilia-Romagna. Ad assicurarlo è stato il senatore Alessandro Alfieri che, intervenuto ai microfoni di Agorà su Rai3, ha ribadito la posizione del Pd e ha espresso un auspicio preciso: " Siamo d'accordo. Spero anche che venga nominato commissario Bonaccini ".