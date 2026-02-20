Piantedosi: "Impugneremo sentenze su Sea watch"

"Noi fino adesso, e continueremo a farlo, abbiamo praticato il confronto con questo tipo di sentenze impugnandole, quindi valorizzando il sistema giudiziario che prevede tre gradi di giudizio e quando è stato possibile l'abbiamo impugnato, quindi anche in questo caso faremo così". Così Matteo Piantedosi a margine dell'inaugurazione del nuovo ufficio territoriale della Questura di Roma alla Stazione Termini interpellato sulle recenti sentenze che riguardano le navi della ong Sea Watch. "Quello che voi chiamate blocco navale è un'ipotesi normativa che adesso farà il suo giro nelle aule parlamentari e quindi è una cosa completamente diversa - ha aggiunto - Io segnalo solo che con le politiche di questo governo c'è una progressiva riduzione degli arrivi irregolari. Guardate i numeri che riguardano anche quest'anno il calo degli sbarchi, quindi vuol dire che il complesso delle iniziative che stiamo mettendo in campo, anche a prescindere dalle iniziative giudiziarie, sta dando ragione alle politiche del governo", ha aggiunto.

Sul referendum poi ha dichiarato: "Io credo che un'occasione come quella referendaria sia sempre una grande opportunità per un esercizio di democrazia, dove ci si confronta nella discussione. A volte i toni tendono a inasprirsi, come è normale che sia in democrazia, da una parte e dall'altra.

La cosa bella è che tra un mese i cittadini avranno l'opportunità di confrontarsi su un progetto molto importante. L'unico invito che mi sento di fare è quello di andare a votare e votare secondo quelli che sono i propri convincimenti".