De Luca insulta, il governo apre l'asilo a Caivano: "Un porto sicuro per famiglie"

Mentre il presidente della Regione Campania studia per diventare il "Masaniello" del XXI secolo e marcia su Roma insultando cariche istituzionali e agenti di polizia, il governo apre l'asilo di Caivano. Una delle aree più degradate ha finalmente un presidio per l'infanzia che sia funzionante e possa servire la popolazione. Un investimento importante da parte dell'esecutivo guidato da Giorgia Meloni che, mentre la Regione spende le sue risorse in numerose sagre paesane, cerca di far uscire la zona dalla marginalità a cui è stata condannata da decenni di non-politiche sociali, che l'hanno condannata alla ghettizzazione.

Per anni Caivano è stata in mano alla criminalità organizzata, che gestiva anche gli alloggi popolari. In un anno il governo non può fare miracoli ma si stanno mettendo le fondamenta per una rinascita, che non inizia con l'asilo ma di cui questo è parte integrante. Nei mesi scorsi è stata riqualificata la palestra degli orrori, dove per anni sono state sottoposte a violenza sessuali due minorenni: quel centro sportivo verrà affidato in gestione alle Fiamme gialle, che rappresentano anche un presidio di sicurezza per il territorio. L'asilo è parte più ampia della strategia che la struttura commissariale guidata da Fabio Ciciliano ha previsto per Caivano all'interno del piano straordinario approntato per la città.