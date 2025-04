Renzi e il "patto" sui diritti d'autore a Giorgia Meloni. Il siparietto social con Mazzi

Ascolta ora 00:00 00:00

Alla prima dell’87° Festival del Maggio Fiorentino è andato in scena, oltre al programma ufficiale, un "fuori programma". Un siparietto social tra Matteo Renzi, Gianmarco Mazzi, Sara Funaro e Paolo Marcheschi.

Il siparietto

Lo "scambio" è stato ripreso e poi postato proprio dal leader di Italia Viva su Instagram: “ Ieri alla prima del Maggio Musicale Fiorentino il Sottosegretario alla cultura Mazzi ha detto che io devo dare una percentuale dei diritti d’autore del libro ‘L’Influencer’ a Giorgia Meloni. Credo non abbia letto il libro, altrimenti non lo direbbe. Ma davanti alla sindaca di Firenze Funaro e al senatore di Fratelli d’Italia Marcheschi ho accettato il patto, io do il 10% dei diritti d’autore del libro a Fratelli d’Italia, con regolare bonifico e il sottosegretario si è impegnato ad aumentare il 10% dei fondi del Governo per il Maggio. Cosa non si fa per la propria città…A fine anno vedremo se saranno di parola" .

Le parole del video

Nel video Renzi usa parole simili: “ Di fronte al sottosegretario alla cultura, c'è il governo, alla maggioranza, all'opposizione, alla città di Firenze e alla regione che ci segue dall'altra parte io dico che se il sottosegretario aumenta nel 10%, come

ha promesso, i fondi del Maggio, io do il 10% dei diritti del libro a Fratelli d’Italia”. Il tutto ovviamente con un invito alla sindaca Funaro a “tagliare” la stretta di mano tra lui e Mazzi, per siglare il patto.