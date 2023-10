"Siamo al vostro fianco". La solidarietà di Meloni a Netanyahu

L’Italia è al fianco di Israele in questo momento difficile. Lo ha ribadito il premier Giorgia Meloni in un colloquio telefonico con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. In una nota di Palazzo Chigi, si legge che il presidente del Consiglio ha espresso la piena solidarietà del governo italiano per gli attacchi subiti dal popolo ebraico e la vicinanza alle famiglie delle vittime, agli ostaggi e ai feriti. Netanyahu ha sentito anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il primo ministro inglese Rishi Sunak e il cancelliere tedesco Olaf Sholz. Secondo quanto riferito, tutti “ hanno espresso un sostegno incrollabile al diritto di Israele all'autodifesa ”.

In mattinata il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha invece sentito il segretario di Stato americano Antony Blinken e i responsabili della diplomazia di Francia, Regno Unito, Germania e Unione europea, per discutere della guerra in corso. In un post su X, il vicepremier ha scritto che “ il governo segue con preoccupazione la situazione in Medio Oriente e siamo in stretto contatto con gli alleati. Lavoriamo alla de-escalation del conflitto. Israele ha il diritto di esistere ”.

Ho appena parlato con il Segretario di Stato @SecBlinken e gli altri colleghi del Quintetto. Il Governo segue con preoccupazione la situazione in MO e siamo in stretto contatto con gli alleati. Lavoriamo alla de-escalation del conflitto. ha il diritto ad esistere. pic.twitter.com/xvSDV8rGvp — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 7, 2023

Successivamente, Tajani ha affermato di contare su Arabia Saudita, Giordania ed Egitto, che “ possono aiutare a calmare le acque ”. Il ministro li ha definiti “ Paesi moderati, che non vogliono che vi sia alcuna estensione del conflitto ”. Il titolare della Farnesina ha anche espresso dispiacere per “ i salti di gioia ” nel parlamento iraniano a seguito della notizia degli attacchi contro Israele. Infine, ha comunicato che non vi è nessuna “ notizia negativa ” riguardo ai 18mila italiani nel Paese.