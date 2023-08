Tim, porti ed extraprofitti, Meloni indica la linea di governo per l'autunno

Dopo il Consiglio dei ministri e un avvio di autunno politico che si preannuncia bollente, Giorgia Meloni ha rilasciato un'intervista al quotidiano economico Il sole 24 ore per tracciare la linea per i prossimi mesi. Ha individuato gli obiettivi futuri e fatto chiarezza su quelli raggiunti, sottolineando la necessità di una indicazione di rigore per riuscire a centrare tutti i target individuati. Ma ha anche liberato il campo dalle ipotesi che non sono al momento in discussione: " Il tema della privatizzazione dei porti non è all'ordine del giorno e non credo sia un tema da campagna elettorale ". Si chiude così un capitolo aperto di recente, in nome di altri interventi che a parere del premier sarebbero maggiormente centrali nell'amministrazione del Paese.

Tra questi, l'entrata del governo nella Netco di Tim: " Abbiamo ereditato una serie di dossier strategici sui quali i governi non avevano voluto mettere la faccia. Noi sì. Abbiamo fatto delle scelte mantenendo il controllo pubblico della rete e difendendo un regime di libero mercato ". Nella sua intervista, il premier ha anche difeso l'intervento sugli extraprofitti delle banche, intesi come rendita di posizione e non di intraprendenza imprenditoriale: " Sono il frutto della decisione della Bce di alzare il tasso di interesse. Gli istituti di credito hanno adeguato con grande tempestività gli interessi attivi, quelli relativi, per esempio, a un mutuo. Gli interessi passivi, invece, li hanno lasciati invariati. Tassare quel margine è una cosa di buon senso ".

Importante anche il passaggio sulla sicurezza interna, che passa anche dalla lotta contro il degrado delle periferie. I casi di abuso delle ultime settimane a Caivano e a Palermo hanno sollevato quella cortina che tende a cadere sui problemi che gravano da sempre su certi quartieri. " Se lo Stato viene percepito come distante, ci deve essere. Perciò, come primo immediato intervento, bisognerà riaprire la palestra, i centri che fanno un lavoro importante di educazione e socializzazione. Ma non voglio anticipare troppo, sono decisioni che si prenderanno nei prossimi giorni ", ha spiegato Meloni, che giovedì dovrebbe essere a Caivano " non per una passerella ", come ha spiegato lei stessa.