Turismo, stretta alle recensioni false e nuovi finanziamenti: il piano per un 2025 competitivo

Sono due i punti che a poche ore dall'arrivo del 2025 segnano l'ultimo atto di un anno che per il turismo italiano è stato davvero stellare. Strutture sold out registrate in tutto il 2024 grazie al grande lavoro fatto sulla destagionalizzazione e ancora il recupero dei borghi o il turismo bianco che hanno fatto del nostro Paese un luogo di grande attrattiva sia per i turisti ma anche per gli italiani stessi, che a differenza di qualche anno fa scelgono la penisola come luogo di vacanza.

Le due novità

Ma prima di chiudere l'anno ci sono ancora due novità sottolineate dal ministro del Turismo Daniela Santanché: " Un altro passo importante è stato fatto sulla legalità, sulla trasparenza e sulla giustizia .” spiega Santanchè nel suo videomessaggio pubblicato sui canali social del Ministero. “ Abbiamo incardinato il provvedimento sulle recensioni false nell'ultimo Consiglio dei Ministri: un atto molto importante per le piccole medie imprese nel settore del Turismo, perché le recensioni false possono decretare la vita o la morte di un ristorante o di un albergo ".

Cosa cambierà per le recensioni

Tanti saranno i cambiamenti per chi vorrà lasciare recensioni per le strutture dove ha alloggiato: " Inn anzitutto - spiega il ministro - chi scrive una recensione deve essere identificato, occorre la certezza che chi recensisce abbia usufruito effettivamente dei servizi. Questo è certamente il passo principale. Oggi si possono comprare dei pacchetti di recensioni che sono assolutamente false. Questo provvedimento serve a contrastare questo fenomeno e ringrazio anche il ministro Urso - sottolinea Santanchè - perché lo abbiamo studiato insieme, e insieme metteremo fine a questa pratica illegale: ci sarà più trasparenza e, soprattutto, non ci sarà una concorrenza sleale ".

I punti principali

Nel ddl sono specificati i punti principali:

• L’obiettivo è prevedere una regolamentazione delle recensioni online relative a ristoranti, strutture turistiche (incluse quelle ricettive e termali) e attrazioni turistiche situate in Italia;

• Solo i consumatori che dimostrano la propria identità e l'effettivo utilizzo di un servizio o prodotto possono rilasciare una recensione;

• Le recensioni devono essere dettagliate e pertinenti e pubblicate entro quindici giorni dall'utilizzo del servizio o dall'acquisto del prodotto;

• Le strutture recensite hanno il diritto di replicare alle recensioni e di richiedere la cancellazione di quelle false, ingannevoli, non veritiere o eccessive, o di quelle non più attuali (oltre due anni) o relative a situazioni modificate;

• Il ddl vieta l'acquisto e la vendita di recensioni, anche tra imprenditori e intermediari, l'attribuzione di recensioni a prodotti o servizi diversi da quelli effettivamente valutati, e la promozione o il condizionamento delle recensioni tramite incentivi;

• L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) definirà codici di condotta per i gestori delle piattaforme online e i soggetti attivi nella diffusione di recensioni, per garantire l'identità dei recensori, l'autenticità delle recensioni, la trasparenza e l'imparzialità nella gestione e dettagli utili per il contraddittorio;

• L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) vigilerà sul rispetto di queste norme e potrà sanzionare le violazioni;

• Le nuove disposizioni non si applicano alle recensioni già pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge.

La seconda novità

Si passa poi alla seconda novità a livello economico, con un'importante iniezione di fondi messi a disposizione dalla legge di bilancio per del turismo nel lungo periodo, di cui oltre 340 milioni nel 2025. A spiegarlo sempre il ministro Santanchè: “ La nuova manovra economica stanzia risorse fondamentali per affrontare tutte le sfide che ci attendono Grazie al governo Meloni, anche questa legge di bilancio prevede interventi a sostegno del settore che nessuno aveva mai introdotto prima, per consolidarne competitività e innovazione ", prosegue il ministro che aggiunge poi:

" Dalla conferma e ampliamento della detassazione delle mance e del lavoro nei festivi e notturni, e all’introduzione dei contratti di sviluppo. Questo ci aiuterà a lavorare insieme per obiettivi sempre più ambiziosi, come ambiziosa è l’Italia ”, conclude.

In cosa consistono le iniziative

Le due principali iniziative normative consistono nel rifinanziamento da più di 152 milioni di euro del trattamento integrativo speciale per il lavoro notturno e straordinario e nel finanziamento da 110 milioni per i contratti di sviluppo, volti a sostenere la crescita e l’innovazione del settore.

Un’altra misura della finanziaria, invece, va ad ampliare la detassazione delle mance, aumentando la percentuale esente da tasse dal 25% al 30% ed elevando da 50 mila a 75 mila euro la soglia di reddito per l’esenzione fiscale, al fine di contribuire a rendere il settore dell’ospitalità più attraente per i lavoratori e, potenzialmente, aumentare le entrate fiscali.

Inoltre un milione di euro viene stanziato per supportare l’organizzazione dei Giochi Mondiali Invernali Special Olympics Torino 2025, con l’obiettivo di garantire la realizzazione di un evento di alta qualità e promuovendo l’inclusione delle persone

con disabilità. Infine, è stato disposto un aumento dieuro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per la promozione e valorizzazione strategica dell’offerta turistica nazionale e innovazione.