"Grandi problemi da affrontare": la ricetta di Crosetto su economica e l'immigrazione

Nella prossima manovra ovviamente non ci sarà spazio per promesse irrealizzabili. La bussola dovrà essere il realismo, tenendo i piedi piantati a terra e riservando posto agli interventi economici per supportare chi in questa fase così delicata deve fronteggiare le conseguenze negative in misura maggiore. A tracciare la rotta per la Legge di Bilancio di fine anno è stato Guido Crosetto, che ha fissato un paletto imprescindibile: " In un momento di crisi le risorse sono limitate e, ragionando come in una famiglia, io dedico l'attenzione a chi ha più problemi in questo momento ".

" Bisogna andare a utilizzare le risorse per quelli più colpiti dalla crisi economica ", ha aggiunto il ministro della Difesa. Che ai microfoni di Quarta Repubblica su Rete 4 ha indicato la situazione economica e l'immigrazione come i principali ostacoli con cui l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni deve fare i conti in maniera inevitabile: " Sono i due grandi problemi che il governo deve affrontare ". Ha definito quello dell'immigrazione " un tema europeo ", sottolineando la necessità di un intervento Ue in Africa.

A contribuire negativamente dal punto di vista economico è stato anche il Superbonus tanto ostentato dal Movimento 5 Stelle. Crosetto non ci ha girato attorno ed è andato dritto alla questione, definendo " un'assurdità " la norma che Giuseppe Conte difende a spada tratta e osservando che si è trattato di " un disastro per i conti pubblici ". A tal proposito ha posto l'attenzione su quanto sia complicato che una misura che dà il 110% di una spesa che fa un cittadino a spese della collettività alla fine possa produrre qualcosa di positivo.

Al centro dell'intervista è finito anche il caso Vannacci. Il ministro della Difesa è partito da una premessa, rimarcando il diritto di tutti di pubblicare un libro a propria firma. Ma allo stesso tempo ha voluto sottolineare che chi indossa una divisa ha dei doveri superiori alle stesse libertà costituzionali. Non a caso ha citato un dovere di terzietà: " Se vivo come un nemico una persona che ha il potere di esercitare la forza, io non mi sento sicuro e la democrazia crolla ".