Valditara, la lettera ai genitori per "Il piano estate"

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha indirizzato una lettera alle famiglie per annunciare il potenziamento del Piano Estate, l’iniziativa volta a offrire opportunità educative e ricreative agli studenti durante il periodo estivo. Con un decreto datato 11 aprile 2024, sono stati assegnati 400 milioni di euro per le annualità scolastiche 2023-2024 e 2024-2025. A questa somma si aggiungono ulteriori 150 milioni, destinati ad allargare la platea delle scuole coinvolte e ad aumentare l’offerta delle attività.

L'obiettivo

Come sottolineato dal Ministro, l’intento è quello di trasformare la scuola in un presidio educativo attivo anche durante la pausa estiva, soprattutto per quei ragazzi che vivono in contesti familiari o territoriali con minori opportunità. I fondi messi a disposizione potranno essere utilizzati per organizzare attività sportive, laboratori musicali e teatrali, iniziative didattiche e progetti pensati per favorire la socializzazione, l’inclusione e il lavoro di gruppo.

Il Ministro ha evidenziato come il programma si sviluppi nel rispetto dell’autonomia scolastica, lasciando agli istituti la possibilità di progettare le attività in sinergia con enti locali, università, centri di ricerca, associazioni sportive e organizzazioni del terzo settore. Il piano prevede inoltre il coinvolgimento attivo delle famiglie e degli studenti universitari, che potranno offrire supporto attraverso percorsi di mentoring e tutoraggio.

Come informarsi

Il Ministro ha invitato le famiglie a contattare direttamente gli istituti scolastici per ottenere informazioni sulle modalità di adesione al programma.

In chiusura, ha rivolto un sentito ringraziamento ai docenti, al personale della scuola e alle associazioni di genitori, riconoscendo il loro impegno e la sensibilità dimostrata nei confronti delle iniziative educative rivolte agli studenti.