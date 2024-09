Vertice di maggioranza con Meloni e Giorgetti. Tajani: "Sintonia su tutto"

Ascolta ora 00:00 00:00

Altro vertice di maggioranza a Palazzo Chigi per il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, e Maurizio Lupi, leader di Noi moderati. Presente al vertice anche il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti. Il tema all'ordine del giorno di questo incontro è la prossima legge di Bilancio, alla quale l'esecutivo sta lavorando intensamente. La tabella di marcia prevede che il piano strutturale di bilancio dell'Italia venga approvato in Consiglio dei ministri entro il 20 settembre, non prima di aver validato il testo in una seduta del Consiglio dei ministri che al momento è prevista per martedì 17 settembre, anche se non ancora convocata. L'obiettivo del premier è di convocare una colazione di lavoco almeno una volta alla settimana da qui alle prossime settimane per discutere della manovra.

Il pranzo di lavoro di oggi si è protratto per circa due ore. " Perfetta sintonia su tutto, non si è parlato di Rai ", ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani al termine dell'incontro una volta arrivato a un evento di Confartigianato. E durante l'intervento il vicepremier, riferendosi alla prossima manovra economica, ha fatto sapere che " o si stringe la cinghia o si punta sulla crescita, rispettando determinate regole di serietà ". Dal suo punto di vista, è la seconda opzione " quella giusta, perchè la politica di crescita è l'unica che ci permette di ridurre il debito pubblico ". Significa, ha proseguito, che " il governo deve profondere tutti i suoi sforzi per mantenere quello che abbiamo fatto lo scorso anno. A cominciare dal taglio del cuneo fiscale " e passando per le aliquote Irpef per le quali, anzi, " forse bisognerebbe fare qualche cosa di più. La proposta che faremo è quella di passare dal 35 al 33 per cento e creare anche una no tax area fino a 12mila euro di reddito ".

Quindi ha confermato, come detto già in altre occasioni anche dal premier Meloni e dal ministro Giorgetti, che " la manovra non sarà lacrime e sangue " e che " non sperpereremo i soldi pubblici ".

Il piano di bilancio strutturale è una misura nuova che è stata introdotta con la riforma del Patto di stabilità, step approntato a seguito della riattivazione dei vincoli di finanza pubblica sospesi nel 2020. Il termine del 20 settembre non è fissato ma è un obiettivo realistico per il governo, a differenza di quanto sta accadendo in Francia, che ha già chiesto alla Commissione europea una proroga oltre quel termine. L'Italia come obiettivo la definizione della spesa netta, coerente con le nuove regole, per il rientro dal deficit.

Mentre il vertice era in via di conclusione, da un ingresso laterale è

entrato a Palazzo Chigi il neo-ministro della Cultura,, che venerdì scorso ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in seguito delle dimissioni di Gennaro Sangiuliano.