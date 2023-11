"Caccia ai leader anche all'estero". Il nuovo avvertimento di Netanyahu ad Hamas

Dopo gli attacchi del 7 ottobre, nel mirino di Israele è finita l'organizzazione di Hamas che, nei piani di Benjamin Netanyahu dev'essere decapitata dei suoi vertici. I raid condotti nelle scorse settimane a Gaza sono stati orientati da Israele proprio a questo obiettivo anche se, come è noto, i più alti capi dell'organizzazione non si trovano nella Striscia ma in Paesi esteri, dove vivono un'esistenza in assoluta ricchezza. Ed è anche a loro che Israele punta, come ha spiegato il leader del Paese ebreo.

" Tutti i leader di Hamas sono passibili di morte ", ha detto il premier israeliano rispondendo a un giornalista che chiedeva se negli obiettivi della campagna in corso contro Hamas ci fossero anche suoi leader che risiedono all'estero, " come ad esempio nel Qatar ". Il conflitto tra Israele e Palestina non accetta a placarsi e nelle mani dei terroristi di Hamas ci sono ancora decine di ostaggi israeliani, catturati nel blitz del 7 ottobre e trascinati con la forza nella Striscia di Gaza. Le violenze e le brutalità perpetrate nei confronti degli israeliani in quell'occasione hanno scatenato la furia di Israele contro Hamas, anche se l'obiettivo primario al momento resta quello di liberare gli ostaggi.

" Ci sono voci infondate: fino ad ora nessun accordo è stato raggiunto sugli ostaggi, ma quando ci sarà lo diremo subito ", ha proseguito Netanyahu in conferenza stampa. E rivolgendosi ai familiari, riferendosi alla manifestazione che si è tenuta quest'oggi sotto il suo ufficio, ha dichiarato: " Io marcio con voi. Tutto il popolo di Israele marcia con voi. Comprendiamo la vostra sofferenza e l'incubo che vivete ". Il premier israeliano non intende fare passi indietro in questo conflitto, vuole raggiungere il risultato prefissato e l'ha ribadito anche nel suo ultimo intervento: " Siamo determinati a combattere fino alla vittoria: fino a quando avremo distrutto il nemico e recuperato gli ostaggi ".